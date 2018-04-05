День супа отмечают сегодня в мире

Один из самых вкусных праздников — День супа — отмечают сегодня в мире. Каждый год 5 апреля любители вкусной еды отдают дань самой важной части ежедневного рациона питания.

Сегодня в кухнях разных стран насчитывается более тысячи видов супов. И каждый из них имеет несколько вариантов в зависимости от региона мира. Например, только ухи существует 18 вариантов, а щи — 24 варианта.

Само слово «суп» произошло от французского «soupe», а оно — от латинского «suppa», что в переводе — хлеб, размоченный в отваре или бульоне. В разных странах это блюдо появилось в разное время. Например, в Древнем Китае его варили за 100 лет до нашей эры. Широкое распространение в Европе и России супы получили к XVIII веку. На Руси жидкие блюда сначала называли похлебками, слово «суп» в Россию «привез» Петр I.

Суп необходим не только для поддержания жизнедеятельности и правильного пищеварения. Врачи прописывают больным легкие бульоны и овощные супы для восстановления сил. Супы благотворно влияют на пищеварительную систему организма, стимулируя выработку ферментов и желудочного сока, являются профилактикой сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных и даже онкологических заболеваний.

Супы бывают горячие и холодные, легкие и сытные, постные и на мясе, вареные, сырые и супы-пюре, соленые, нейтральные, сладкие. Самыми известными в мире являются борщ, щи, солянка, уха, окрошка, рассольник, харчо, гаспачо, французский луковый суп и датский гороховый суп с копченостями, японский суп мисо, китайский хого и вьетнамский фо.