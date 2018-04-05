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Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
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Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Эксперимент показал, что даже одноразовое употребление шоколадно-молочного коктейля может негативно отразиться на сердечно-сосудистой системе.
Ученые определили самый вредный для сердечно-сосудистой системы напиток. По мнению специалистов, это обычный шоколадный милкшейк, пишет журнал Laboratory Investigation.
Медики провели эксперимент, в котором участвовали несколько добровольцев. Они пили коктейль из жирного молока, взбитых сливок и мороженого, а через четыре часа у волонтеров проверяли состояние сосудов.
Специалисты выяснили, что после употребления сливочно-шоколадного напитка, кровеносные сосуды участников исследования стали менее эластичными, а красные кровяные тельца изменили форму.
У здорового человека такой эффект от употребления порции коктейля держится недолго, однако увлекаться жирными напитками и едой все же не стоит.
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