Блины народов мира: какие вкуснее

Блины древнее хлеба — это сегодня подтверждают все исследователи кулинарной культуры. Сложно сказать, кто испек первый блин, однако доподлинно известно, что их история насчитывает не одно тысячелетие. Об этом говорит и тот факт, что блины, в том или ином роде, есть в кухнях всех народов мира. Едят их везде по-разному — в славянской традиции их пекут прежде всего на Масленичной неделе. Однако в других местах к блинам относятся абсолютно иначе.

— Крепы —

Крепы (crepes) — национальные французские блины, которые имеют сотни вариаций. У французов есть поговорка «Она его подбрасывает» — так говорят о женщине, которая обращается с мужчинами так же ловко, как с блином на сковороде. Пекут крепы на специальной чугунной сковороде, обязательно переворачивая их способом подкидывания.

— Панкейки —

Американские блинчики, которые собственно не являются блинами, а больше похожи на оладьи. Панкейки едят в США и Канаде, чаще всего с кленовым сиропом. Они являются традиционным блюдом для завтрака и часто готовятся при помощи специальной блинницы.

— Лефсы —

В Дании, Норвегии и Швеции пекут блины лефсе (lefse) из картошки, молока и муки. Картофельный блинчик сворачивают трубочкой и подают с маслом, корицей и сахаром.

— Паннекокен —

Паннекокен — национальное голландское блюдо, представляющее собой толстые блинчики с сотнями добавок. Они так популярны на родине, что многие рестораны специализируются именно на них.

— Роти —

В Индии, Тайланде и остальных странах Юго-Восточной Азии пекут блины-роти из кукурузной или пшеничной муки. Пекут их на сковородке, наполняя самыми разными начинками.

— Окономияки —

Традиционные японские блины называются окономияки. Пекутся они из рисовой муки. Чаще всего прямо в тесто добавляют начинку, благодаря чему блин приобретает необходимые оттенки вкуса.

— Качапа —

Качапа — небольшие блинчики из свежей кукурузы и кукурузной муки. В Венесуэле и Колумбии их готовят на металлической плите и подают с мягким сыром.