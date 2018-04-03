Ещё
20 расписных двухметровых яиц установят к Пасхе в Барнауле
Далее:
Читайте также:
Ещё

20 расписных двухметровых яиц установят к Пасхе в Барнауле 

АиФ — Алтай 3 апреля 2018
Фото: АиФ - Алтай
20 огромных расписных пасхальных яиц установят на территории храма Иоанна Богослова в Барнауле. 8 апреля здесь впервые пройдет смотр-конкурс «Пасхальный арт-фестиваль».
В конкурсе участвуют ученики художественных школ, вузов и колледжей города. Ребята получили метровые и двухметровые заготовки пасхальных яиц, изготовленные из пенополистирола и покрытые штукатуркой. До 8 апреля дети будут расписывать яйца, а затем поделки привезут на площадку храма и покажут всем желающим. Автор лучшей работы получит гран-при.
В алтайской метрополии подчеркивают, что основная цель Пасхального арт-фестиваля и смотра-конкурса — нравственное, духовное и патриотическое воспитание, развитие творческого потенциала, более широкое приобщение к православной и мировой художественной культуре.
Место и время проведения фестиваля: ул. Шумакова, 25-а, начало в 12:00 часов.
АиФ — Алтай: последние новости
Как быстро приготовить творожный кулич на Пасху? Когда и где можно освятить куличи и яйца на Пасху? В Барнауле без вести пропал 44-летний мужчина
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад83
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь9
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток21
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье63
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
00:36
Роспотребнадзор: как выбрать продукты к Пасхе
Еда
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение