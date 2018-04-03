20 расписных двухметровых яиц установят к Пасхе в Барнауле

20 огромных расписных пасхальных яиц установят на территории храма Иоанна Богослова в Барнауле. 8 апреля здесь впервые пройдет смотр-конкурс «Пасхальный арт-фестиваль».

В конкурсе участвуют ученики художественных школ, вузов и колледжей города. Ребята получили метровые и двухметровые заготовки пасхальных яиц, изготовленные из пенополистирола и покрытые штукатуркой. До 8 апреля дети будут расписывать яйца, а затем поделки привезут на площадку храма и покажут всем желающим. Автор лучшей работы получит гран-при.

В алтайской метрополии подчеркивают, что основная цель Пасхального арт-фестиваля и смотра-конкурса — нравственное, духовное и патриотическое воспитание, развитие творческого потенциала, более широкое приобщение к православной и мировой художественной культуре.

Место и время проведения фестиваля: ул. Шумакова, 25-а, начало в 12:00 часов.