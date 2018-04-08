История пасхального яйца: От вареных яиц до шоколадных лакомств

Откуда возникла традиция пасхальных яиц? И как простое вареное яйцо превратилось в шоколадную мечту, к которой мы привыкли сегодня?

Грядут пасхальные праздники, а это значит, что дети буду выпрашивать большие, разноцветные яйца, которые так и тают на языке.

Но почему мы вообще начали покупать и прятать шоколадные и прочие декоративные яйца на Пасху? Другими словами, откуда происходит традиция, связанная с пасхальными яйцами?

В своем стремлении добраться до сути яркого пасхального яйца мы обратились к фольклористу и историку.

Плодородие, весна и воскрешение Христово

Происхождение пасхального яйца связано и с религией, и с фольклором, рассказывает Каролине Нюванг (Caroline Nyvang), которая изучает историю на материале «Датской народной коллекции» в Королевской библиотеке.

«Нужно различать две вещи. С одной стороны, пасхальное яйцо — это символ христианства и воскресения Христова: он освободился подобно тому, как цыпленок вырывается из яйца. Но в то же время пасхальные яйца связаны и с множеством народных традиций», — рассказывает она.

Зайцы, разноцветные яйца и вязаный цыпленок\: пасхальное убранство Лейпцига

Первые примеры особого отношения к яйцу мы видим уже в литературе 1660-х годов, когда Леонора Кристина (Leonora Christina, дочь датского короля Кристиана IV от морганатического брака — прим. перев.), которую заключили в тюрьму из-за государственной измены ее мужа, пишет, что на Пасху получила крашеные яйца.

Кроме того, с XVII века яйца имели большое значение как нечто связанное с плодородием, продолжает Каролине Нюванг:

«Существует множество разных традиций, связанных с использованием яиц, например, кто-то приносил яйца с подарок священнику, когда шел в церковь. А еще многие крестьяне клали яйца на плуг, считая, что это принесет богатый урожай».

Куры не неслись в зимние месяцы

В то время куры не несли яиц в зимнюю половину года — вот почему эти маленькие белые кругляшки на протяжении истории имели такой высокий статус, объясняет Шарлотте Йенсен (Charlotte S. H. Jensen), имеющая магистерскую степень по скандинавскому народному искусству и работающая в Национальном музее Копенгагена.

«В XIX веке у крестьян не было яиц зимой, — рассказывает она. — Сегодня мы такого и представить себе не можем, потому что можем купить все что пожелаем в супермаркете. Но тогда яйца были символом прихода весны: она означала, что скоро можно будет наслаждаться этим лакомством. Яйца тогда были большим деликатесом».

Начало Пасхи

То есть, яйца имели для нас совершенно особое значение, и нередко дети, мужчины и женщины получали определенное количество яиц, с которыми могли играть, когда весна, наконец, показывала свое богатство:

«Катание яиц было очень популярно, в особенности в Восточной Дании. Надо было скатить вареное яйцо с возвышения, попытаться попасть по чужому или измерить, чье яйцо укатилось дальше всех, — рассказывает Шарлотте Йенсен. — Эта традиция в XVII веке существовала не только в Дании, но еще и в Германии, Англии и некоторых районах Франции».

Лишь гораздо позже мы также начали прятать яйца от Пасхального зайца в саду, продолжает она.

«Пасхального зайца можно было увидеть в Дании с начала XX века, поначалу только в южной Ютландии или в общинах, связанных с немецкой культурой».

Заяц — это немецкая традиция, которая восходит к концу XVII века, но для нас, датчан, она довольно нова, и лишь 1950-60-х годах уже повсеместно можно было видеть, как семьи прячут яйца в саду или в других местах, чтобы дети могли их там найти«, — рассказывает Шарлотте Йенсен.

От скучных яиц к шоколадным лакомствам

Именно в XX веке мы начинаем переходить от довольно скучных вареных яиц к тем шоколадным деликатесам, какими стали пасхальные яйца сегодня, рассказывает Каролине Нюванг.

«В начале XX столетия торговцы начинают производить сахарные яйца, а потом и шоколадные. Это стало излюбленным подарком для детей. Естественно, люди стали предпочитать их вареным яйцам», — говорит Каролине Нюванг и смеется, представляя, как ее собственная дочь получает крутое яйцо в подарок.

Продажа шоколадных сладостей к пасхе

Помимо того, что вкус вареных яиц был несколько суховат, происходила коммерциализация: урбанистическое общество, вступающее в XX век, создавало лучшие условия для продажи яиц.

«В то время были основания продавать эти яйца. Возможно, потому, что люди привыкли праздновать появление яиц в деревне и теперь хотели делать это и в городе. А также для того, чтобы четче обозначить смену времен года в городах, где люди не работали в сельском хозяйстве, а значит, не так хорошо замечали изменения погоды», — говорит Каролине Нюванг.

Продажи сахарных и шоколадных яиц по настоящему набрали обороты после Второй мировой войны, когда нужда и рационализация очень сильно сказались на потреблении, продолжает Шарлотте Йенсен.

От истории страданий к празднику весны

В целом значение пасхального яйца претерпело серьезное развитие от символа страданий Христа до центрального элемента нынешних веселых народных празднеств, говорит Каролине Нюванг.

«Можно проследить, как вплоть до 1990-х годов, когда поменялось законодательство, связанное с религиозными праздниками, и все вокруг перестало закрываться на это время, Пасха была очень тихим периодом, когда нельзя было пойти в кинотеатр или по магазинам. Мы с родителями, например, отправились 1978 году на Пасху в Швецию, потому что там был более либеральный подход к религиозным праздникам», — рассказывает она и продолжает:

«Но сейчас на Пасху религия значит гораздо меньше. Эти праздники похожи на старые праздники весны, когда люди выпивали немного крепкого пива и ели что-нибудь вкусненькое. Для датчан особенно важно, что пришла весна, многие начинают готовить дачи и лодки к лету».