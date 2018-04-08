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Восьмиметровое пасхальное яйцо установили в Камергерском переулке
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Восьмиметровое пасхальное яйцо установили в Камергерском переулке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Амител
В преддверии фестиваля «Пасхальный дар» в Камергерском переулке установили восьмиметровое пасхальное яйцо, сообщает сетевое издание m24.ru.
Арт-объект будет украшать столицу уже в третий раз. Ранее яйцо устанавливали в Камергерском переулке на пасхальных фестивалях в 2017 и 2016 годах. Как рассказали в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны», демонтируют яйцо в ночь с 15 на 16 апреля.
К фестивалю в Москве также установили «пасхальные деревья» высотой 3,5 метра. Вместо листьев на них висят сотни раскрашенных пасхальных яиц. Кроме того, на столичных улицах появились композиции из живых растений.
Фестиваль «Пасхальный дар» пройдет с 7 по 15 апреля. Праздничные мероприятия организуют на 38 городских площадках города. К празднику испекут более 3,5 миллиона куличей и кексов.
Всего городские улицы во время Пасхи украсят около 150 арт-объектов. Среди них будут статуи кроликов, большие пасхальные яйца и оформленные к празднику деревья.
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