Какие продукты подешевели в Нижнем Новгороде?

Свинина, молоко и сливочное масло подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным службы статистики, с 26 марта по 2 апреля 2018 года в регионе на 0,8% снизилась средняя цена на свинину (с 218,5 до 216,9 рублей за кг), на 0,5% подешевело молоко (с 52,1 до 51,9 рублей за л), на 0,7% — сливочное масло (с 496,01 до 492,5 рублей за кг).

Кроме того, по данным Нижегородстата, с 26 марта в области снизились средние цены на пшеничную муку, куриное мясо, чай и гречневую крупу.

Напомним, по данным Росстата , стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.