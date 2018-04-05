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Какие продукты подешевели в Нижнем Новгороде?
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Какие продукты подешевели в Нижнем Новгороде? 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
Свинина, молоко и сливочное масло подешевели в Нижегородской области. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным службы статистики, с 26 марта по 2 апреля 2018 года в регионе на 0,8% снизилась средняя цена на свинину (с 218,5 до 216,9 рублей за кг), на 0,5% подешевело молоко (с 52,1 до 51,9 рублей за л), на 0,7% — сливочное масло (с 496,01 до 492,5 рублей за кг).
Кроме того, по данным Нижегородстата, с 26 марта в области снизились средние цены на пшеничную муку, куриное мясо, чай и гречневую крупу.
Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 8% меньше среднероссийского показателя.
Ранее глава Нижегородской области Глеб Никитин поручил региональному правительству изыскать резервы на увеличение поддержки сельского хозяйства. «От доступности и качества продуктов питания зависит благосостояние жителей Нижегородской области», — подчеркнул Глеб Никитин.
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