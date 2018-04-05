Наши яйца: у кого краше? 

Необычные и оригинальные идеи в помощь тем, кто еще не определиться, как будет красить пасхальные яйца.
1/14 Листайте фотогалерею, если все еще не решили, как покрасить яйца к Пасхе. Предлагаем такие идеи, что сам Фаберже бы обзавидовался.
Фото:
Соцсети
2/14 Измельченную красную капусту заливаем водой и добавляем 6 столовых ложек 9% уксуса. Оставляем на ночь. Яйца варим вкрутую в соленом растворе, остужаем, обезжириваем скорлупу. Кокосовое масло плавим, кистью наносим мазки на яйца и откладываем. Процеживаем капустный настой и опускаем в него яйца до окрашивания в желаемый цвет.
Фото:
Соцсети
3/14 А это - просто космос!
Фото:
Соцсети
4/14 Но можно и пойти куда более простым путем: в магазине продается готовая краска для окрашивания яиц. Она облегчает задачу и дает волю вашей фантазии. Вот лишь несколько идей.
Фото:
Соцсети
5/14 Такой минималистичный дизайн не займет много времени и станет отличным поводом заняться подготовкой к Пасхе всей семьей. Даже с маленькими домочадцами.
Фото:
Соцсети
6/14 Еще один вариант очень нежного, но необычного декора яиц.
Фото:
Соцсети
7/14 А это вариант для тех, кто любит поинтереснее!
Фото:
Соцсети
8/14 А вот вариант с героями мультфильмов может очень заинтересовать детей.
Фото:
Соцсети
9/14 Да и взрослые равнодушными не останутся!
Фото:
Соцсети
10/14 А это десертное пасхальное яйцо, выполненное с помощью мастики.
Фото:
Соцсети
11/14 Еще один необычный вариант.
Фото:
Соцсети
12/14 Просто и креативно. А радости-то сколько!
Фото:
Соцсети
13/14 Можно изобразить шутливые портреты родных и близких.
Фото:
Соцсети
14/14 Или обратиться к нестареющей классике - окрашиванию в луковой шелухе.