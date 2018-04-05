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Наши яйца: у кого краше?
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Наши яйца: у кого краше? 

Рамблер 48 минут назад
Необычные и оригинальные идеи в помощь тем, кто еще не определиться, как будет красить пасхальные яйца.
1/14  Листайте фотогалерею, если все еще не решили, как покрасить яйца к Пасхе. Предлагаем такие идеи, что сам Фаберже бы обзавидовался.
Фото:
2/14  Измельченную красную капусту заливаем водой и добавляем 6 столовых ложек 9% уксуса. Оставляем на ночь. Яйца варим вкрутую в соленом растворе, остужаем, обезжириваем скорлупу. Кокосовое масло плавим, кистью наносим мазки на яйца и откладываем. Процеживаем капустный настой и опускаем в него яйца до окрашивания в желаемый цвет.
Фото:
3/14  А это - просто космос!
Фото:
4/14  Но можно и пойти куда более простым путем: в магазине продается готовая краска для окрашивания яиц. Она облегчает задачу и дает волю вашей фантазии. Вот лишь несколько идей.
Фото:
5/14  Такой минималистичный дизайн не займет много времени и станет отличным поводом заняться подготовкой к Пасхе всей семьей. Даже с маленькими домочадцами.
Фото:
6/14  Еще один вариант очень нежного, но необычного декора яиц.
Фото:
7/14  А это вариант для тех, кто любит поинтереснее!
Фото:
8/14  А вот вариант с героями мультфильмов может очень заинтересовать детей.
Фото:
9/14  Да и взрослые равнодушными не останутся!
Фото:
10/14  А это десертное пасхальное яйцо, выполненное с помощью мастики.
Фото:
11/14  Еще один необычный вариант.
Фото:
12/14  Просто и креативно. А радости-то сколько!
Фото:
13/14  Можно изобразить шутливые портреты родных и близких.
Фото:
14/14  Или обратиться к нестареющей классике - окрашиванию в луковой шелухе.
Фото:
Необычные и очень красивые варианты окрашивания яиц на Пасху — в нашей фотогалерее.
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