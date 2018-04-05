Компания «Очаково» начала производство нового сорта пива

По словам главного пивовара компании Андрея Мелетеева, за созданием нового сорта пива стоит масштабная работа. Пивовары «Очаково» изучали настоящие рецепты пива из российских монастырей, стараясь перенять традиции приготовления пенного напитка. Благодаря опыту и экспериментом с различными рецептами специалисты компании смогли сварить оригинальный напиток с мягким необычным вкусом. Андрей Мелетеев, считает, что новый продукт особенно понравится гурманам и знатокам пива.

Задача по оформлению упаковки для новой марки пива выпала на долю агентства DDVB. Разрабатывая дизайн, специалисты агентства стремились обратить внимание покупателей на историческую рецептуру новой продукции «Очаково».