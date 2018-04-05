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Диетолог: Макароны способствуют похудению, если они с кетчупом
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Диетолог: Макароны способствуют похудению, если они с кетчупом 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Канадские ученые выяснили, что употребление макарон может привести к потере веса. Ученые проанализировали 30 исследований, в которых участвовали 2,5 тыс. человек, получавших практически все углеводы из макарон.
Врач-диетолог, основатель одной из столичных клиник Лидия Ионова в эфире НСН напомнила о пользе сложных углеводов, содержащихся в макаронах.
«Дело в том, что макароны это пример продуктов, которые содержат сложные углеводы. Я уже много лет развенчиваю миф о вреде макарон и говорю о том, что они естественный источник хороших сложных углеводов. Мы можем поправляться не от самих макарон, а от того соуса, которым они могут быть заправлены. Если это просто макароны, то это очень хорошо и полезно. Если это макароны со сливочно-сырным соусом там, где содержится много жиров, то, конечно же, вред будет не от макарон, а от соуса. Поэтому, если вы выбираете макароны, то выбирайте лучше томатный соус», — рассказала эксперт.
Пережить стресс россиянину помогает четверть центнера сладкого в год Диетолог обратила внимание, что это исследование может стать отличным ответом сторонникам белковых диет, которые в большом количестве транслируются через информационное пространство.
«В таких диетах говорится, что сложные углеводы не должны быть в нашем рационе. Однако необходимо понимать, что выбирая источники этих сложных углеводов необходимо обращать внимание на пищевую ценность, то есть помимо углеводов, в этом продукте должны содержаться полезные витамины и минералы. В этом плане у нас есть прекрасный российский ответ — это греча, о которой просто не знают на западе, которая является кладезем полезных веществ. Кроме гречи такими продуктами также считаются овсянка, красный, коричневый и дикий рис, булгур и киноа. Все эти продукты имеют более высокую пищевую ценность, чем обычные макароны и тоже помогают снижению веса, в рамках здоровой сбалансированной диеты. Поэтому самое главное — это качество и количество сложных углеводов в рационе», — объяснила диетолог.
Напомним, что ранее ученые доказали как вино способствует похудению. Ученые из Вашингтонского и Гарвардского университетов считают, что несколько бокалов вина перед сном способствует снижению веса. Было проведено масштабное исследование, результаты которого показали, что вино может приносить организму пользу. Как выяснилось, выпивая всего 50 мл напитка перед сном, человек начинает худеть, а его самочувствие улучшается.
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