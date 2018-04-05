Свинина и молоко подешевели в Нижегородской области

Снижение цен на свинину и молоко отмечено в Нижегородской области за последнюю неделю. Также подешевел ряд других продуктов. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.

По данным Нижегородстата средняя стоимость свинины снизилась на 0,8% — с 218,5 до 216,9 рублей за килограмм. Молоко подешевело на 0,5%, сливочное масло — на 0,7%. Также зафиксировано снижение цен на куриное мясо, гречневую крупу, чай и пшеничную муку.

Напомним, яйца накануне Пасхи подорожали почти на 13%.