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Свинина и молоко подешевели в Нижегородской области
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Свинина и молоко подешевели в Нижегородской области 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Снижение цен на свинину и молоко отмечено в Нижегородской области за последнюю неделю. Также подешевел ряд других продуктов. Об этом сообщает министерство экономического развития и инвестиций региона со ссылкой на Нижегородстат.
По данным Нижегородстата средняя стоимость свинины снизилась на 0,8% — с 218,5 до 216,9 рублей за килограмм. Молоко подешевело на 0,5%, сливочное масло — на 0,7%. Также зафиксировано снижение цен на куриное мясо, гречневую крупу, чай и пшеничную муку.
Напомним, яйца накануне Пасхи подорожали почти на 13%.
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