В Саратовской области подорожали яйца к Пасхе

В Саратовской области подорожали самые популярные овощи — капуста и картофель. Они выросли в цене на 5 и 4,5 процентов соответственно.

Как сообщили в территориальном органе федеральной службы госстатистики региона, с 26 марта по 2 апреля подорожали морковь (+2,9%) и лук (+2,5%)., Согласно данным мониторинга, который проводит ведомство, прибавили к Пасхе и яйца (+2,1%), а также яблоки (+1,8%) и колбаса (+0,8%). Но зато подешевели гречка и чай (-0,7%), а так же «плов» — куры (-0,6%) и рис (-0,5%), плюс, выросла в цене мороженая рыба (-0.4%), сыры и тушенка (-0,3%). Хлеб сохранил статус кво.