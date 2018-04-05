Крутые идеи окрашивания яиц на Пасху 

Отпечатки на скорлупе
Вам понадобятся: сырые яйца, капроновые носочки, бутоны цветов и листья для создания отпечатков, луковая шелуха и краснокочанная капуста в качестве коричневого и голубого красителя соответственно.
Что делаем: следуем видеоинструкции.
Ещё больше вариантов декора получится, если использовать другие натуральные красители.
Что делаем: в воду добавляем 3 ст. л. белого уксуса и выбранный краситель (ниже — список вариантов). Варим около 30 минут, затем осторожно опускаем в цветную воду сырые яйца, варим 10-15 минут и оставляем для более насыщенного цвета на несколько часов.
Для окрашивания яиц используйте следующие ингредиенты:
Жёлтый и светло-оранжевый: 3 ст. л. куркумы
Розовый: одна натертая свекла
Тёмно-фиолетовый: 4 горсти замороженной размятой черники
Светло-коричневый: 2 ст. л. паприки
Тёмно-коричневый: 3-4 измельчённых красных луковицы
Зелёный: 3 чашки измельчённого свежего шпината
Яйца «с трещинами»
Нам понадобятся: сваренные вкрутую яйца, пищевые красители, вода, уксус.
Что делаем: смотрим на картинки и повторяем!
Отвариваем яйца
Катаем яйцо по столу, чтобы скорлупа равномерно потрескалась
Растворяем в воде пищевой краситель, добавляем 1/2 ч. л. уксуса. Погружаем яйца в раствор минимум на 4 часа
Очищаем яйца от скорлупы — белок будет покрыт цветными «трещинками». Осталось только выложить на тарелку
Мраморные яйца
Впечатляющий и очень простой способ превратить яйца в произведение искусства.
Нам понадобятся: стаканчики или миски для воды, сваренные вкрутую яйца, лаки для ногтей.
Что делаем: следуем видеоинструкции.
Ещё мраморные яйца можно сделать с помощью пены для бритья. Это весёлый и безопасный способ для раскрашивания вместе с детьми.
Нам понадобятся: пена для бритья, сваренные вкрутую яйца, пищевые красители, резиновые перчатки.
Что делаем: смотрим на картинки и повторяем!
Радужные яйца
В этом году мир сходит с ума по единорогам, почему бы и нам не развлечься?
Нам понадобятся: сваренные вкрутую яйца, резинка, пищевые красители, уксус.
Что делаем: в 4 ёмкости наливаем воду, добавляем красители и по 1 ч. л. уксуса. Далее следуйте видеоинструкции.
Градиентное окрашивание
Очень нарядный вариант оформления пасхальных яиц. Можно сочетать близкие оттенки или менять интенсивность одного цвета.
Нам понадобятся: сваренные яйца, красители, вода, уксус.
Что делаем: следуем простой видеоинструкции.
Вдохновляйтесь нашими идеями и радуйте своих близких:
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