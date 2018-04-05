Экспертиза: 5 лучших средств при атопическом дерматите

Педиатр и аллерголог-иммунолог Елизавета Редько объяснила, как пользоваться средствами от атопического дерматита и каких компонентов в их составе не нужно бояться.

До покупки любого средства от атопического дерматита обязательно проконсультируйтесь с доктором. Атопичная кожа нуждается в постоянном гиперувлажнении. Кому-то хватает нанесения эмолента один раз, кому-то нужно использовать его семь раз в день. Жалеть эмоленты не стоит, так как вам важно создать защитную пленку, которая будет задерживать влагу в коже.

У детей с атопическим дерматитом наблюдается дефицит белка филагрина. Эту проблему невозможно решить изнутри, поэтому в детском возрасте помогает только грамотный уход. К счастью, к 6-7 годам состояние кожи улучшается, но его нужно поддерживать эмолентами. У взрослых атопический дерматит встречается крайне редко.

Очищающий смягчающий гель Trixera, Avene

Это средство можно использовать с рождения. Основа геля — термальная вода Aven с низким содержанием минералов — наиболее подходящий вариант для атопичной кожи. Активный компонент селектиоза, растительные стеролы и жирные кислоты в составе защищают кожу от внешних воздействий и оказывают противовоспалительный эффект. В совокупности это быстро восстанавливает кожные покровы, если у малыша выраженная атопия.

Trixera я также рекомендую, если кожа вашего ребенка чувствительна к водопроводной воде. Наносите гель Trixera во время мытья, затем смойте и промокните кожу полотенцем. В этой же серии есть смягчающая ванна, которую «колпачками» можно добавлять в воду, — это также уменьшает раздражения и восстанавливает защитный барьер. Плюс, кожа ребенка дольше взаимодействует с лечебными компонентами во время купания.

В этих средствах нет мыльных компонентов, отдушек и парабенов.

Очищающий гель AD Ultra-rich Cleansing Gel, Topicrem

Многие родители делают ставку на конкретное увлажняющее средство против атопического дерматита и используют только его. При этом тот же гель для душа или пена для купания могут не подходить атопичной коже. Важно, чтобы уход был комплексным, поэтому я говорю и об очищающих средствах — они должны быть максимально деликатными и при этом защищать кожу.

Гель AD Ultra Riche гель содержит аллантоин, биолипиды и масло семян льна. Все компоненты задерживают влагу в дерме и восстанавливают кожный барьер. Подходит для бережного очищения сухой атопичной кожи с рождения. Важный момент: используйте максимально мягкое полотенце и не растирайте кожу после мыться. Просто промокните — этого будет достаточно!

Липидовосстанавливающий бальзам Lipikar Baume AP+, La Roche-Posay

Бальзам имеет высокую концентрацию ниацинамида — водорастворимого витамина B3 или никотиновой кислоты. Это частый компонент средств для чувствительной кожи и антивозрастных продуктов (он выравнивает тон и увеличивает синтез коллагена). Но в нашем случае важно, что ниацинамид нормализует защитную функцию кожи и снимает зуд. Масла каритэ и канолы (источники жирных кислот) восполняют липидный состав кожных покровов и уменьшают воспаления. Разрешен с рождения и также подходит взрослым.

Есть такое мнение, что минеральное масло (оно есть в составе La Roche-Posay) не решает проблему атопического дерматита, а только создает визуальный эффект мягкости и увлажнения кожи ребенка. Это не так. Из-за дефицита филагрина влага не задерживаться в коже. Минеральное масло в детской косметике берет на себя эту задачу — образует на поверхности тоненькую пленку, способную удерживать необходимую влагу.

Масло для ванны Stelatopia, Mustela

Основа средства Mystela — переработанное подсолнечное масло. Это средство в принципе очень маслянистое и концентрированное. В составе — масла миндаля и авокадо, жидкий парафин, лецитин и витамин Е. Такой микс питает кожу, увлажняет, уменьшает воспаления. В идеале в ванну нужно добавлять две «крышечки» масла — вода не будет жирной, но при этом смягчит кожу. После купания масло можно не смывать, просто промокните полотенцем. С такими средствами советую не перебарщивать — поверхность ванной будет скользкой, а это не безопасно для ребенка.

Молочко для гиперчувствительной кожи тела с алтеем, Weleda

Средства Weleda известны своим натуральным составом, а родители часто избегают органики, так как не могут предугадать реакцию и без того чувствительной кожи ребенка. Атопия не значит аллергия. Да, при атопии риск развития сенсибилизации (то есть аллергии) выше, но правильно подобранное и протестированное на небольшом участке кожи ребенка средство никогда не ухудшит положение дел. Даже наоборот! Серию с алтеем Weleda специально разработали для гиперчувствительной атопичной кожи.

Масляный состав восполняет липидный барьер — среди компонентов есть масла кокоса, кунжута, какао, миндаля, сквалан (повышает защитные функции кожи). В этой серии компоненты продуманы таким образом, чтобы исключить возможность аллергической реакции (обратите внимание только на продукты пчеловодства). Основной компонент — экстракт алтея — удерживает влагу в коже.