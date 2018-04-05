Столичные пекари изготовят на миллион куличей больше, чем годом ранее

В цехах идет работа. Выпекают большие, средние, маленькие, с пудрой, глазурью — порядка 40 видов куличей весом от 100 граммов до килограмма можно купить в столичных магазинах.

Всего к празднику Пасхи на 13 столичных хлебозаводах приготовят более 3,5 миллиона куличей и кексов. Их начали выпекать три дня назад. Предполагается, что за праздники москвичи съедят свыше одной тысячи тонн пасхальной хлебобулочной продукции.

Стоимость куличей, изготовленных на хлебозаводах, будет колебаться от 36 до 440 рублей в зависимости от их размера, а также от ценовой политики сетевых супермаркетов.

Приобрести куличи можно будет на фестивале «Пасхальный дар», который стартует в столице 7 марта.

Предлагают свою пасхальную выпечку кафе и рестораны. В заведениях общественного питания лучше делать предварительный заказ — тогда куличи точно доставят к нужному времени.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Пасхальную продукцию можно прибрести почти в 12 тысячах продовольственных магазинов. Ее готовят столичные хлебозаводы, цеха при крупных сетевых компаниях, а также пекарни малой мощности.

ТОП-3 КУЛИЧЕЙ

— «Майский» Покрыт яркой сахарной помадкой и декоративной посыпкой.

— «Покровский» Обладает неповторимым вкусом с нотками сливочного масла. Покрыт сахарной глазурью и посыпан монпарелью.

— «Пасхальный» Классический кулич с большим содержанием изюма и посыпанный сахарной пудрой.

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