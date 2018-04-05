С тклапи, свеклой и имбирем. 5 супов, ставших кулинарным брендом

Харчо с тклапи

Национальный грузинский суп победно шествует по меню ресторанов Санкт-Петербурга, помогая согреться горожанам промозглой осенью и долгой зимой. Наваристый суп хорошо знаком гурманам во многих странах.

Пряный, с обилием чеснока и зелени, настоящий харчо варится из говядины, тклапи, грецких орехов и риса. В летние месяцы, правда, тклапи (высушенное пюре из мякоти сливы ткемали) заменяют свежей сливой или соусом ткемали. Иногда в блюдо добавляют гранатовый сок или помидоры и томат-пасту.

Для приготовления нам понадобятся:

400 г говядиныРисЛук репчатый 3 штукиТоматыКинзаПетрушкаСпеции по вкусухмели-сунелиЧеснок 1 зубчикГрецкие орехипластинка тклапи или ткемали

Классический суп варится на говяжьем бульоне без добавления овощей. Для этого в кастрюлю кладем 400 гр говядины, заливаем 2-2,5 литрами воды и варим около 2 часов.

Когда бульон уже готов, мелко нарезанный лук обжариваем на растительном масле. Когда он приобретет золотистый цвет, то добавляем к нему мясо из бульона и жарим 5 минут. Влив пару столовых ложек бульона, закрываем крышкой и тушим порядка 15 минут.

Мелко нарезаем томаты и кладем их к содержимому сковороды. Получившееся мясо отправляем в кастрюлю, которая стоит на плите. Добавляем туда 4 столовых ложки риса и несколько веточек кинзы и петрушки.

Когда рис станет мягким, кладем в суп обжаренные измельченные грецкие орехи.

Изюминкой блюда является то, что в самом конце варки в харчо добавляют мелко порезанную головку чеснока, оставшуюся измельченную зелень, хмели-сунели, и пластинку тклапи (это можно заменить 2-3 столовыми ложками ткемали).

После того, как суп настоится, его можно подавать к столу.

Для тех, кто любит остроту, повара советуют бросить в бульон в процессе готовки кусочек стручка острого перчика или добавить красный молотый перец.

Том Ям Национальное блюдо Лаоса и Таиланда, которое часто готовят также в Малайзии, Сингапуре и Индонезии, пришлось по вкусу и россиянам. Острый суп, в котором есть имбирь и паста чили, помогает оставаться в форме в период эпидемий гриппа и ОРВИ.

Для его приготовления нам понадобятся:

полстакана кокосового молока8 тигровых креветок200 гр шампиньоноврыбный соуспаста чилиимбирькорень кориандра2 томаталаймспециизелень (зеленый лук, лемонграсс, кориандр) соль, сахар

В кастрюлю с водой добавляем ложку пасты чили и пару ложек рыбного соуса. Когда вода закипит, бросаем туда нарезанный пластинками имбирь, корень кориандра и томаты.

Шампиньоны нарезаем кружочками и бросаем в бульон вместе с очищенными креветками. Через 5 минут добавляем туда сок одного лайма и кокосовое молоко. После того как суп настоится, разливаем его по тарелкам, украшаем зеленью и долькой лайма. Приятного аппетита!

Густой гуляш по-венгерски

Несмотря на то, что сторонники вегетарианства утверждают, что употребление мяса животных может быть вредно для здоровья, медики придерживаются другой позиции. Они отмечают, что без поступления качественного животного белка у людей снижается работоспособность. Конечно, выбор в магазине стоит отдавать не колбасам и полуфабрикатам, а мясу птицы, говядине или телятины.

Для приготовления этого супа нам понадобятся:

700 грамм говядины (или телятины) два репчатых лукадва сладких болгарских перца3-4 картофелиныПара томатовкрупная морковьчесноктминсладкая сухая паприка (3 столовых ложки)

Мясо (лучше для этого блюда взять лопатку) нарезаем небольшими кусочками и обжариваем на растительном масле. В оригинальном рецепте для жарки использует свиное сало, которое растапливают до шкварок. Пока мясо тушится в собственном соку, мелко шинкуем лук, нарезаем болгарский перец, томаты, режем кубиками картофель, натираем на крупной терке морковь и измельчаем чеснок.

К мясу добавляем лук, чеснок и немного тмина. Через пять минут кладем томаты, морковь и болгарский перец. Добавив соли, заливаем мясо водой, чтобы 2/3 находилось под водой. Убавляем огонь и оставляем тушиться на полтора часа.

Когда мясо уже практически готово, добавляем к нему картофель и сухую паприку. При необходимости стоит подлить еще воды, посолит и поперчить. После того, как блюдо будет готово, снимаем его с плиты и даем настояться еще минут 10-15. Подавая к столу, суп можно посыпать свежей зеленью.

Борщ с курицей

Традиционное первое блюдо южно-русской и украинской кухни стало кулинарным брендом стран постсоветского пространства. Этот суп очень любили Екатерина II, Александр II и балерина Анна Павлова

В России борщ упоминался в памятниках литературы XVI—XVII веков. О том, что хорошая жена должна уметь варить борщевик и свеклу, писал даже Домострой. До наших дней дошло множество рецептов этого супа на основе свеклы. Особый вкус ему может придать сельдерей, чернослив и фасоль.

Для приготовления нам понадобятся:

Курица;200 г копченой свиной грудки;Стебель сельдерея;1 кг свеклы;3 шт моркови;1 головка репчатого лука;6 зубчиков чеснока;400 г помидоров;200 г чернослива;Растительное масло;400 г капусты;Молотый черный перец;Лавровый лист;Петрушка;Черный перец горошком;2 головки красного лука.

Для приготовления бульона заливаем курицу 4 литрами воды, бросаем туда луковицу, морковь, стебель сельдерея и ставим на огонь. Доведя до кипения, уменьшаем температуру и варим на медленном огне, добавив лавровый лист и черный перец горошком, соль.

Свеклу чистим и нарезаем тонкой соломкой, шинкуем капусту и натираем на терке морковь. Красный лук нарезаем полукольцами, а копченую свиную грудку — мелким кубиком.

На разогретой сковороде обжариваем грудинку, всыпаем туда лук с морковью и свеклой.

Обжариваем, перемешивая, около 20 минут. Затем добавляем мелко нарезанные помидоры и чернослив, тушим порядка 8 минут.

В большой кастрюле соединяем бульон с овощами и грудинкой, добавляем капусту и варим полчаса. Когда суп будет практически готов, кладем в него мелко нарезанную зелень и чеснок. При необходимости досаливаем суп.

Когда суп настоится, снимаем его с огня. Подавать к столу его хорошо со сметаной.

Минестроне

Свой классический рецепт минестроне присутствует в каждом регионе Италии. Этот лёгкий овощной суп давно стал одной из визитных карточек Средиземноморья. Иногда «для сытности» в него добавляют рис или макароны.

Особенностью минестроне является то, что в традиционном рецепте овощи режутся, варятся до готовности, а затем половина их измельчается в блендере до состояния пюре, которое затем добавляется обратно в суп. Однако, все чаще повара добавляют уже готовый соус, например, песто.

Для его приготовления нам понадобятся:

100 гр фасоли2-3 картошкиДве моркови200 гр капустыТри спелых томатаКабачокЛук-порейМакаронные изделия «звездочки»оливковое масло базилик чеснок соль

На ночь замачиваем фасоль в воде. Очищаем картофель, морковь и кабачок, нарезаем овощи кубиками. Томаты ошпариваем кипятком, снимаем кожицу и также измельчаем. Тонко шинкуем капусту.

Кидаем в кипящую подсоленную воду фасоль и морковь. Через полчаса добавляем туда капусту, еще через 15 минут — картофель и томаты. Варим овощи на медленном огне 30 минут. Затем отправляем в кастрюлю кабачок и лук-порей, нарезанный кольцами.

Когда овощи будут готовы, достаем часть из них, измельчаем в блендере и возвращаем в блюдо.

Добавляем в суп измельченный чеснок и базилик, пару ложек оливкового масла. Потомив овощи, бросаем в бульон мелкие макаронные изделия.

Готовый суп подаем к столу с ломтиком поджаренного хлеба.