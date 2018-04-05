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Почему клубнику можно есть только со сливками
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Почему клубнику можно есть только со сливками 

Умная 1 час назад
Фото: Умная
Клубника по праву считается одним из самых желанных лакомств на нашем столе. Причем, неизменным спутником клубники являются сливки. И, как утверждают диетологи, это не просто традиция, а необходимость.
Польза клубники
Клубника — это самый настоящий кладезь всевозможных витаминов и других полезных веществ. Эта ягода богата витаминами группы В, витамином Е, а также фосфором, железом, кальцием, марганцем, клетчаткой, каротином, фолиевой и салициловой кислотами.
Регулярное употребление клубники способствует активизации обменных процессов в организме, укреплению костной и сердечно-сосудистой систем, повышению иммунитета, препятствует преждевременному старению и ухудшению зрения.
Однако для того, чтобы эффективно воспользоваться всеми полезными свойствами клубники, ее необходимо есть правильно.
Как правильно есть клубнику?
Диетологи советуют употреблять клубнику исключительно в сочетании с молочными продуктами: молоком, кефиром, сметаной или сливками. Дело в том, что необходимый для зрения каротин, который содержится в ягоде, усиливает свое действие в соединении с жировыми волокнами. Именно поэтому, например, салат из свежей моркови лучше заправлять сметаной, а морковный сок смешивать со сливками. Ведь в моркови, как и в клубнике, тоже есть каротин.
Кроме того в связи с тем, что клубника богата щавелевой и салициловой кислотами, ее употребление в чистом виде может спровоцировать обострения заболеваний суставов или развитие кариеса. Снизить уровень агрессии данных кислот как раз и помогают сливки.
А как неправильно?
Некоторые гурманы иногда разбавляют тандем клубники со сливками шампанским. Однако эксперты в области питания утверждают, что делать этого не следует. Шампанское, как и любой другой алкогольный напиток, калорийно и усваивается практически мгновенно. Вместе с вином наш организм также быстро принимает в свои объятия и сливки, а именно их простые углеводы. Понятно, что это абсолютно не полезно, и чревато набором лишних килограммов.
Клубника же, в отличие от сливок, не столь калорийна: всего 49 Ккал на 100 грамм ягод. Но это не значит, что клубнику можно есть столько, сколько душе будет угодно. Суточная норма потребления ягод не должна превышать 0,5 килограмма. Во-первых, потому, что клубника легко может вызвать всевозможные аллергические реакции. А, во-вторых, как уже упоминалось, любые ягоды, благодаря содержащимся в них кислотам, раздражают нежную слизистую желудка и кишечника. Поэтому злоупотребление клубникой грозит проблемами в пищеварительной системе.
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