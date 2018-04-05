Почему клубнику можно есть только со сливками

Клубника по праву считается одним из самых желанных лакомств на нашем столе. Причем, неизменным спутником клубники являются сливки. И, как утверждают диетологи, это не просто традиция, а необходимость.

Польза клубники

Клубника — это самый настоящий кладезь всевозможных витаминов и других полезных веществ. Эта ягода богата витаминами группы В, витамином Е, а также фосфором, железом, кальцием, марганцем, клетчаткой, каротином, фолиевой и салициловой кислотами.

Регулярное употребление клубники способствует активизации обменных процессов в организме, укреплению костной и сердечно-сосудистой систем, повышению иммунитета, препятствует преждевременному старению и ухудшению зрения.

Однако для того, чтобы эффективно воспользоваться всеми полезными свойствами клубники, ее необходимо есть правильно.

Как правильно есть клубнику?

Диетологи советуют употреблять клубнику исключительно в сочетании с молочными продуктами: молоком, кефиром, сметаной или сливками. Дело в том, что необходимый для зрения каротин, который содержится в ягоде, усиливает свое действие в соединении с жировыми волокнами. Именно поэтому, например, салат из свежей моркови лучше заправлять сметаной, а морковный сок смешивать со сливками. Ведь в моркови, как и в клубнике, тоже есть каротин.

Кроме того в связи с тем, что клубника богата щавелевой и салициловой кислотами, ее употребление в чистом виде может спровоцировать обострения заболеваний суставов или развитие кариеса. Снизить уровень агрессии данных кислот как раз и помогают сливки.

А как неправильно?

Некоторые гурманы иногда разбавляют тандем клубники со сливками шампанским. Однако эксперты в области питания утверждают, что делать этого не следует. Шампанское, как и любой другой алкогольный напиток, калорийно и усваивается практически мгновенно. Вместе с вином наш организм также быстро принимает в свои объятия и сливки, а именно их простые углеводы. Понятно, что это абсолютно не полезно, и чревато набором лишних килограммов.

Клубника же, в отличие от сливок, не столь калорийна: всего 49 Ккал на 100 грамм ягод. Но это не значит, что клубнику можно есть столько, сколько душе будет угодно. Суточная норма потребления ягод не должна превышать 0,5 килограмма. Во-первых, потому, что клубника легко может вызвать всевозможные аллергические реакции. А, во-вторых, как уже упоминалось, любые ягоды, благодаря содержащимся в них кислотам, раздражают нежную слизистую желудка и кишечника. Поэтому злоупотребление клубникой грозит проблемами в пищеварительной системе.

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