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В мастер-классах по приготовлению пасхальных блюд поучаствуют жители Митина
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В мастер-классах по приготовлению пасхальных блюд поучаствуют жители Митина 

Управа района Митино 59 минут назад
Фото: Управа района Митино
В мастер-классах по приготовлению пасхальных блюд и арт-мастерских по изготовлению праздничных сувениров и предметов декора примут участие юные и взрослые жители района Митино. Все эти мероприятия, а также ярмарка по продаже куличей, мяса, рыбы и православной литературы будут доступны на окружной площадке ежегодного весеннего городского фестиваля «Пасхальный дар».
Площадка будет работать в парке «Северное Тушино» по адресу: улица Свободы, дом 56 с 7 по 15 апреля с понедельника по четверг с 11.00 до 19.00, а в пятницу и по выходным до 20.00. (ср)
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