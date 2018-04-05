Оригинальные соусы можно приготовить дома

История соусов уходит своими корнями в эпоху Древних цивилизаций. В те далекие времена главным и, вероятно, единственным соусом был гарум. Готовился он из рыбной требухи, вымоченной в соляном растворе, и использовался древними жителями практически повсеместно. Сегодня ситуация изменилась в корне. Только французская кухня насчитывает более трех тысяч соусов — выбрать есть из чего. Несмотря на это многие продолжают поливать блюда магазинным кетчупом и майонезом, полагая, что домашний соус требует каких-то запредельных кулинарных навыков. На самом деле среди всего многообразия соусов можно найти и простые жидкие приправы, которые можно сделать в домашних условиях и без особых хлопот.

— Сырный соус —

С чем подавать: овощи соте или приготовленные на пару, печеный картофель, сэндвичи, паста

Ингредиенты:

1 чашка (объемом 240 мл) обезжиренного молока 4 ч.л. муки 1/4 ч.л. соли 40 гр. острого сыра чеддер, натереть 1/4 ч.л. свежемолотого черного перца

Приготовление:

Объединить 1/4 чашки молока и муку в кастрюле; перемешать венчиком. Добавить оставшиеся 3/4 чашки молока и соль. Довести до кипения на среднем огне, часто помешивая. Уменьшить огонь до минимума. Кипятить на медленном огне 2 минуты или пока масса слегка не загустеет, постоянно помешивая. Снять с огня. Добавить сыр и перец. Продолжать мешать соус, пока сыр не расплавится.

— Пикката —

С чем подавать: телятина, курица, любая белая рыба, лосось

Ингредиенты:

120 гр. белого вина 15 гр. каперсов 8 гр. оливкового масла Сливочное масло 25 гр. лимонного сока 8 гр. петрушки Соль, черный перец

Приготовление:

Добавить белое вино и каперсы в сковороду. Поставить на средний огонь и довести до кипения. Хорошо выпарить, чтобы на сковороде осталось примерно 1/4 часть от первоначального объема вина. Добавить оливковое и сливочное масло (2-3 небольших кубика), растопить. Затем влить лимонный сок. Добавить нарезанную петрушку и перемешать.

— Соус «со сковороды» —

С чем подавать: рыба, мясо, птица

После обжаривания на сковороде основного блюда — рыбы, птицы, мяса — добавить немного таких ингредиентов, которые бы придали соусу аромат: зубчики чеснока, лук, свежие травы и т.д. Немного их обжарить, после чего влить вино, бульон, воду или их смесь. Соскребая деревянной лопаткой со стенок пригоревшие частички, уварить соус до консистенции сиропа. В зависимости от вкусовых предпочтений добавить в соус густые сливки, дижонскую горчицу или сливочное масло. Перемешать и снять с огня. По вкусу отрегулировать приправы.

— Ромеско —

С чем подавать: овощи, рыба, мясо с ярким вкусом (например, баранина)

Ингредиенты:

1 головка чеснока 45 гр. оливкового масла 1 красный сладкий перец 40 гр. очищенного фундука 2 консервированных помидора в железной банке 5 гр. соли 8 гр. хересного уксуса 50 гр. масла лесного ореха 3,5 гр. копченой паприки

Приготовление:

У чеснока срезать донце. Положить его на фольгу и сбрызнуть небольшим количеством оливковым маслом. Завернуть и отправить в разогретую до 200 °C духовку примерно на 40 минут, пока чеснок не станет мягким и слегка не подрумянится.

Перец запечь в духовке или под грилем, пока его кожица не обуглится. Положить в миску, прикрыть и дать постоять 5 минут. Снять с перца кожицу. Разрезать, удалить семена и белые перегородки. Грубо измельчить.

Положить орехи на сковороду и обжарить до появления аромата и легких подпалин. Выложить фундук в блендер и измельчить на средней скорости до консистенции порошка. С чеснока снять шелуху, добавить в блендер. Выложить перец, помидоры, соль, уксус и копченую паприку. Смешать до консистенции пасты. Поставить низкую скорость, влить оливковое масло и масло лесного ореха. Попробовать соус, отрегулировать по вкусу приправы.

— Желтый соус барбекю —

С чем подавать: хот-доги, сэндвичи, свинина на гриле

Ингредиенты:

300 гр. дижонской горчицы 150 гр. дистиллированного уксуса 150 гр. яблочного уксуса 60 гр. вустерширского соуса 8 гр. соли 0,5 гр. кайенского перца

Приготовление:

Все ингредиенты выложить в большую стеклянную миску. Аккуратно смешать венчиком до получения однородной массы.

— Винный соус —

С чем подавать: мясо

Ингредиенты:

2 ст.л. сливочного масла 1 чашка (объемом 240 мл) мелко нарезанного лука-шалот 2 чашки сухого красного вина 1 ч.л. нарезанного свежего тимьяна 2 чашки куриного бульона 2 ст.л. сливочного масла + для жарки Соль и перец

Приготовление:

В большой сковороде на среднем огне растопить сливочное масло, обжарить в нем лук до золотистого цвета, около 6 минут. Добавить красное вино, тимьян и кипятить, пока объем жидкости не уменьшится на 2/3, примерно за 10 минут. Влить куриный бульон и варить до тех пор, пока жидкость не уварится примерно до 1 чашки, около 1 минуты. Добавить 2 столовые ложки сливочного масла, соль и перец и перемешать.