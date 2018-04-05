9 самых необычных супов мира: первое из крови, шоколада и летучих мышей

Сколько человек может прожить без первого? Год и три месяца. А дальше? А дальше все.

Так (вернее, почти так) говорил один из героев знаменитого советского фильма «Девчата». И правда, почти у каждого жителя нашей страны периодически возникает жгучее желание отведать супчика — солянки, щей, харчо или окрошки. Блюда вкусные, но привычные и немного скучные.

Однако если взглянуть на кухню разных народов мира, то окажется, что в воду можно положить что угодно, подогреть и назвать это супом. К чему мы завели этот разговор?

А к тому, что пятого апреля мир празднует международный день этого блюда. Отличный повод посмотреть на него с новой стороны и узнать, какие альтернативы борщу существуют в других странах.

Ты принесла грязь для супа?

Помнишь, как в детстве во дворе вы делали «кашу-малашу» из песка? Кулинары из племени Чагга наверняка захотели бы узнать у вас рецепт этого блюда.

Жители окрестностей Килиманджаро при приготовлении супа руководствуются принципом «кладу все, что найду». А под руку им обычно попадаются бананы, кофе и грязь. По их словам, это весьма пикантная приправа. Грязь ведь не обычная, а килиманджарская!

Суп из дракона, тигра и феникса

Вернее, не совсем из них. В блюдо с таким красивым названием китайцы кладут более тривиальных животных, которые олицетворяют «фантастических тварей».

Так, роль дракона исполняет змея, феникса — самая обычная курица, а тигра — кот цивета. Кстати, этот маленький зверек еще эксплуатируется производителями самого дорогого кофе, которые делают его из зерен, побывавших в желудке циветы. Но об этом мы расскажем как-нибудь в другой раз.

Любимая похлебка Дракулы

В кулинарии нередко используются не только самые «филейные» части зверей, но и все остальные «запчасти». Например, кровь и зоб утки.

Готовят этот тонизирующий суп в Азии, и считается, что он придает сил не только едоку, но и повару. Не знаем насчет сил, но вот мужество и отсутствие брезгливости для таких опытов точно необходимы.

У меня раскалывается голова, веди козу и корову!

Для гурманов не секрет, что важно не только что приготовить, но и в чем. Когда жителей Танзании мучает похмелье, они используют в качестве кастрюли желудок коровы.

В него они кладут язык, сердце, легкие и голову козы и потом едят это все на завтрак. Ну как, овсянка теперь не кажется такой уж и противной?

Обед для Бэтмена

Если предыдущее блюдо показалось тебе мерзким, то про это лучше вообще не читай. Его готовят на острове Палау в Тихом океане из свежепойманных летучих мышей.

Грызуна долго и упорно варят в кокосовом молоке, а затем подают с особым шиком — тарелку украшает голова мыши.

Любители птичьего молока оценят

Китайцы говорят, что они едят все, что летает, кроме самолетов, все, что ползает, кроме танков и все, что плавает, кроме кораблей. Имеют право, в конце концов! Так, одним из самых дорогих деликатесов Поднебесной считаются ласточкины гнезда.

Почему? Наверное, из-за особенных и изысканных вкусовых качеств этого архитектурного творения пернатых. Гнездо ведь состоит из грязи, помета и слюны птицы, а значит — очень вкусное. Логично? Нет?

Тигриная сила

Изучая кулинарные пристрастия некоторых древних и современных народов, можно прийти к выводу, что люди — существа завистливые и неуверенные в себе. Это единственное объяснение того, что они ели сердца своих врагов, чтобы стать еще смелее, а для увеличения мужской силы использовали половые органы животных.

Так, снова в Китае, очень неспокойно жилось тиграм. А все потому, что некоторые обитатели этой страны были уверены, что лучше виагры, чем «тигриное достоинство» — просто не найти. Иногда суп с этим ингредиентом готовят и сегодня. Вымочат в воде неделю, проварят весь день на медленном огне и радуются жизни.

Просто суп № 5 Блюдо с таким названием в меню вряд ли вызовет подозрение. Так сразу и не догадаешься, что это еще одна вариация навара для потенции на основе гениталий животных из Юго-Восточной Азии.

Только на этот раз — быков. Дополнением к яичкам и пенису крупнорогатого скота служат овощи и специи (даже немного скучно). Ну что тут скажешь? Восток — дело тонкое.

Шоколадный суп из шоколада и не только

На десерт (если ты дошел до этого пункта) мы решили оставить что-нибудь не слишком специфическое, но сладкое.

В Японии готовят достаточно безобидный, но необычный суп из лапши, зелени, соленого и сладкого шоколада, а также щепотки специй. И все. Никакого подвоха. Честно.