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В Царицынском колледже «возродили традиции Пасхи»
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В Царицынском колледже «возродили традиции Пасхи» 

Управа района Орехово-Борисово Северное города Москвы 1 час назад
Фото: Борисовские пруды
В колледже «Царицыно» прошел конкурс среди студентов всех факультетов «Возрождение традиций. Пасха» в среду, 4 апреля.
Соревнование включало несколько номинаций: «Пасхальная Пасха», «Лучшая презентация пасхального стола», «Пасхальный кулич» и другие. Всего в конкурсе приняли участие десять команд.
Редактору газеты «Борисовские пруды» удалось связаться с одним из победителей конкурса в номинации «Пасхальная Пасха» Саналом Нимеевым и узнать, чем интересен был этот конкурс для ребят:
— Лично я хотел познакомиться с традициями и аутентичными блюдами главного христианского праздника — Пасхи, и наш колледж предоставил нам такую возможность, — рассказывает Нимеев, — Мои коллеги, Константин Христачев, Антон Волков-Дубровин и я участвовали в номинации «Пасхальная Пасха», где нам необходимо было приготовить кулич по христианским традициям и расписать яйца в пасхальные цвета. Хотелось бы отметить работу моих одногруппниц, которые заняли 1 место в номинации «Пасхальные писанки». Очень понравилось, как они расписали яйца.
Рецептом кулича Санал поделился с редактором газеты «Борисовские пруды».
Рецепт пасхального кулича от Санала Нимеева:
Ингредиенты:
• 120 г сушеной клюквы или вишни
• 100 мл рома
• 20 г прессованных или 10 г сухих дрожжей
• 500 г муки
• 100 мл молока
• 100 г сливочного масла
• 130 мл сливок жирностью 35%
• 1 яйцо
• 5 желтков
• 150 г сахара
• 1 ст. л. ванильного сахара
• 1 ч. л. соли
Шаг 1  Сушеную клюкву или вишню залейте половиной рома и оставьте на 2–24 ч.
Шаг 2  Для опары в миску налейте 150 мл теплой (36–38 °С) воды и разведите в ней дрожжи. Добавьте 100 г муки и перемешайте. Накройте и поставьте в теплое место на 1 час. Затем добавьте в опару 100 мл теплого молока и 100 г муки, перемешайте и поставьте в теплое место еще на 1 час.
Шаг 3  Оставшуюся муку просейте горкой на стол, сделайте углубление в центре и влейте растопленное сливочное масло и сливки. Добавьте целое яйцо, желтки, сахар, ванильный сахар и соль. Тщательно вымесите руками — должно получиться эластичное, не липнущее к рукам тесто.
Шаг 4  Разогрейте духовку до 190 °С. Откиньте сухофрукты на сито, дайте стечь всей не впитавшейся жидкости. Распределите сухофрукты по листу бумаги для выпечки, присыпьте мукой и хорошенько обваляйте их в ней. Тесто смешайте с оставшимся ромом и с опарой, тщательно вымесите. Добавьте в тесто сухофрукты, еще раз хорошо вымесите и дайте подняться в теплом месте на 2 часа.
Шаг 5  Разложите тесто по формам для кулича так, чтобы оно занимало место не больше половины объема в каждой форме. Дайте подняться, 20–30 минут. Выпекайте до готовности — куличи должны сильно подняться. Если проткнуть готовый кулич деревянной шпажкой, она выйдет сухой. Остудите куличи, уложив их набок на застеленную полотенцем подушку. Украсьте по своему вкусу.
Фото: Колледж «Царицыно»
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