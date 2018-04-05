В Царицынском колледже «возродили традиции Пасхи»

В колледже «Царицыно» прошел конкурс среди студентов всех факультетов «Возрождение традиций. Пасха» в среду, 4 апреля.

Соревнование включало несколько номинаций: «Пасхальная Пасха», «Лучшая презентация пасхального стола», «Пасхальный кулич» и другие. Всего в конкурсе приняли участие десять команд.

Редактору газеты «Борисовские пруды» удалось связаться с одним из победителей конкурса в номинации «Пасхальная Пасха» Саналом Нимеевым и узнать, чем интересен был этот конкурс для ребят:

— Лично я хотел познакомиться с традициями и аутентичными блюдами главного христианского праздника — Пасхи, и наш колледж предоставил нам такую возможность, — рассказывает Нимеев, — Мои коллеги, Константин Христачев, Антон Волков-Дубровин и я участвовали в номинации «Пасхальная Пасха», где нам необходимо было приготовить кулич по христианским традициям и расписать яйца в пасхальные цвета. Хотелось бы отметить работу моих одногруппниц, которые заняли 1 место в номинации «Пасхальные писанки». Очень понравилось, как они расписали яйца.

Рецептом кулича Санал поделился с редактором газеты «Борисовские пруды».

Рецепт пасхального кулича от Санала Нимеева:

Ингредиенты:

• 120 г сушеной клюквы или вишни

• 100 мл рома

• 20 г прессованных или 10 г сухих дрожжей

• 500 г муки

• 100 мл молока

• 100 г сливочного масла

• 130 мл сливок жирностью 35%

• 1 яйцо

• 5 желтков

• 150 г сахара

• 1 ст. л. ванильного сахара

• 1 ч. л. соли

Шаг 1 Сушеную клюкву или вишню залейте половиной рома и оставьте на 2–24 ч.

Шаг 2 Для опары в миску налейте 150 мл теплой (36–38 °С) воды и разведите в ней дрожжи. Добавьте 100 г муки и перемешайте. Накройте и поставьте в теплое место на 1 час. Затем добавьте в опару 100 мл теплого молока и 100 г муки, перемешайте и поставьте в теплое место еще на 1 час.

Шаг 3 Оставшуюся муку просейте горкой на стол, сделайте углубление в центре и влейте растопленное сливочное масло и сливки. Добавьте целое яйцо, желтки, сахар, ванильный сахар и соль. Тщательно вымесите руками — должно получиться эластичное, не липнущее к рукам тесто.

Шаг 4 Разогрейте духовку до 190 °С. Откиньте сухофрукты на сито, дайте стечь всей не впитавшейся жидкости. Распределите сухофрукты по листу бумаги для выпечки, присыпьте мукой и хорошенько обваляйте их в ней. Тесто смешайте с оставшимся ромом и с опарой, тщательно вымесите. Добавьте в тесто сухофрукты, еще раз хорошо вымесите и дайте подняться в теплом месте на 2 часа.

Шаг 5 Разложите тесто по формам для кулича так, чтобы оно занимало место не больше половины объема в каждой форме. Дайте подняться, 20–30 минут. Выпекайте до готовности — куличи должны сильно подняться. Если проткнуть готовый кулич деревянной шпажкой, она выйдет сухой. Остудите куличи, уложив их набок на застеленную полотенцем подушку. Украсьте по своему вкусу.

Фото: Колледж «Царицыно»