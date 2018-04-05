Ещё
Актуальный парфюм этой весны — какой он?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Актуальный парфюм этой весны — какой он? 

BeautyHack.ru 2 часа назад
Фото: BeautyHack.ru
Аккорды апельсина или древесные ноты? Рассказываем про новинки от Ralph Lauren, которые вдохновят вас на творчество и путешествия.
В этом сезоне бренд выпустил линейку из 10 новых ароматов, на которые Ральфа Лорена вдохновили его любимые места в мире. Нотами новых парфюмов дизайнер приглашает нас в особое путешествие — в мир, который он сотворил сам: «Все начинается с настроения, которым пронизано то или иное место, и я снимаю об этом свое „кино“, а для съемок использую текстуры, цвета и ароматы».
Фирменная форма флакона имитирует винтажный дорожный графин, тем самым настраивая нас на путешествие в мир ароматов и приключений.
Аромат Orange Flower Цветок апельсина
При помощи этого аромата Ральф Лорен поделился с нами мечтами о романтичных красотах Французской Ривьеры. В сердце парфюма — сочетание аккордов нероли и цветка апельсина, который раскрывается сочным мандарином, перенося вас в атмосферу сказочного вечера в благоухающем саду на берегу Средиземного моря.
Цена за 100 мл: 19 500 руб.
Цена за 50 мл: 13 500 руб.
Аромат White Tea Белый чай  Благородный «Белый чай», вдохновлен элегантностью, традциями и богатым парфюмерным наследием Англии. В нежном аромате чувствуются ноты мате, цветов османтуса и бергамота. Нося этот парфюм, чувствуете, что пришли на традиционное чаепитие в английскую семью или наслаждаетесь пейзажами деревенской Англии.
Цена за 100 мл: 19 500 руб.
Цена за 50 мл: 13 500 руб.
Аромат Oud Уд  В основе парфюма лежит масло легендарного дерева Уд. Его ноты мягко перемешиваются с аккордами гваякового дерева и оттенками ладана: они переносят вас в загадочную африканскую саванну и в атмосферу заката на побережье.
Цена за 100 мл: 19 500 руб.
Цена за 50 мл: 13 500 руб.
Текст: Анна Бонд
BeautyHack.ru: последние новости
Выйди вон! Детокс-рецепты и основные правила Экспертиза: 5 лучших средств при атопическом дерматите Как быстро и легко удалить водостойкий макияж?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения самой дорогой проститутки США88
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад21
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье46
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток8
Волочкова показала фото в семейных трусах86
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение