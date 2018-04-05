Актуальный парфюм этой весны — какой он?

Аккорды апельсина или древесные ноты? Рассказываем про новинки от Ralph Lauren, которые вдохновят вас на творчество и путешествия.

В этом сезоне бренд выпустил линейку из 10 новых ароматов, на которые Ральфа Лорена вдохновили его любимые места в мире. Нотами новых парфюмов дизайнер приглашает нас в особое путешествие — в мир, который он сотворил сам: «Все начинается с настроения, которым пронизано то или иное место, и я снимаю об этом свое „кино“, а для съемок использую текстуры, цвета и ароматы».

Фирменная форма флакона имитирует винтажный дорожный графин, тем самым настраивая нас на путешествие в мир ароматов и приключений.

Аромат Orange Flower Цветок апельсина

При помощи этого аромата Ральф Лорен поделился с нами мечтами о романтичных красотах Французской Ривьеры. В сердце парфюма — сочетание аккордов нероли и цветка апельсина, который раскрывается сочным мандарином, перенося вас в атмосферу сказочного вечера в благоухающем саду на берегу Средиземного моря.

Цена за 100 мл: 19 500 руб.

Цена за 50 мл: 13 500 руб.

Аромат White Tea Белый чай Благородный «Белый чай», вдохновлен элегантностью, традциями и богатым парфюмерным наследием Англии. В нежном аромате чувствуются ноты мате, цветов османтуса и бергамота. Нося этот парфюм, чувствуете, что пришли на традиционное чаепитие в английскую семью или наслаждаетесь пейзажами деревенской Англии.

Цена за 100 мл: 19 500 руб.

Цена за 50 мл: 13 500 руб.

Аромат Oud Уд В основе парфюма лежит масло легендарного дерева Уд. Его ноты мягко перемешиваются с аккордами гваякового дерева и оттенками ладана: они переносят вас в загадочную африканскую саванну и в атмосферу заката на побережье.

Цена за 100 мл: 19 500 руб.

Цена за 50 мл: 13 500 руб.

Текст: Анна Бонд