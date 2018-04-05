Рецепт дня: Капуста, тушенная с перловкой 

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня простое и вкусное блюдо, подходящее не только для постного меню.
Уверены, оно полюбится вам и вашим домашним и они будут просить приготовить его снова.
Что понадобится:
— полкочана белокочанной капусты
— 100 г перловки
— 2 морковки
— 1 луковица
— 2–3 ст. л. укропа
— 2–3 ст. л. растительного масла
— соль (по вкусу)
— клюква для подачи (опционно)
Как готовить:
Перловую крупу промойте и отварите в течение 20 мин. в подсоленной воде.
Капусту и лук тонко нашинкуйте, морковь натрите на средней терке. Овощи потушите с добавлением небольшого количества воды.
Готовую перловую крупу промойте, смешайте с овощами, заправьте растительным маслом, выровняйте на соль и тушите до готовности. Подавайте блюдо горячим.
Совет: Очень вкусно добавить к тушенной с перловкой капусте горсть замороженной клюквы. Вместе они создают чудесный по вкусу альянс.