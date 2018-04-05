Рецепт дня: Капуста, тушенная с перловкой

Sobesednik.ru предлагает приготовить сегодня простое и вкусное блюдо, подходящее не только для постного меню.

Уверены, оно полюбится вам и вашим домашним и они будут просить приготовить его снова.

Что понадобится:

— полкочана белокочанной капусты

— 100 г перловки

— 2 морковки

— 1 луковица

— 2–3 ст. л. укропа

— 2–3 ст. л. растительного масла

— соль (по вкусу)

— клюква для подачи (опционно)

Как готовить:

Перловую крупу промойте и отварите в течение 20 мин. в подсоленной воде.

Капусту и лук тонко нашинкуйте, морковь натрите на средней терке. Овощи потушите с добавлением небольшого количества воды.

Готовую перловую крупу промойте, смешайте с овощами, заправьте растительным маслом, выровняйте на соль и тушите до готовности. Подавайте блюдо горячим.

Совет: Очень вкусно добавить к тушенной с перловкой капусте горсть замороженной клюквы. Вместе они создают чудесный по вкусу альянс.