Праздник надежды и веры

На пороге Пасха — один из самых светлых праздников года. Именно он вселяет в людей уверенность в необходимости стать лучше, чище, добрее и веру в то, что при желании исправиться может любой человек. Отмечают широко — всем миром, с радостными сердцами.

Натуральные Краски

Свекла

Благодаря этому корнеплоду яйца получаются насыщенного красного цвета. Просто прокипятите их вместе с овощем в течение 15–20 минут и дайте настояться несколько часов

Чай и кофе

Крепко заваренный черный чай или кофе окрасит пасхальные яйца в цвета от золотистого до шоколадного в зависимости от крепости настоя и времени окрашивания

Куркума

Эта приправа окрасит яйца в золотисто-желтый цвет. В горячую воду добавляются 2–3 столовые ложки куркумы. Чтобы цвет был насыщенным, воду нужно вскипятить, а можно отварить яйца прямо вместе с приправой

Крапива и шпинат

Зеленый цвет придаст пасхальным яйцам отвар крапивы или шпината. Чем дольше варить (не более 20 минут) или держать (можно оставить на всю ночь в холоде) яйца в отваре, тем ярче цвет получится

Краснокочанная капуста

Синий цвет яйцам придаст настой краснокочанной капусты. В половине литра воды замачиваются два мелко порезанных кочана капусты, к раствору добавляют уксус. На следующий день в этом растворе замачиваются отваренные яйца

Луковая шелуха

При помощи нее пасхальные яйца можно окрасить в цвета от светлооранжевого и красного до темно-бордового и коричневого

Черника

В приятный фиолетовый цвет яйца можно окрасить черничным соком или отваром. Отлично подойдут замороженные ягоды или варенье. Просто залейте ягоды кипятком и дайте настояться. Этим настоем и красить яйца

НАДО ЖЕ!

Восьмиметровое пасхальное яйцо установили в центре города. Тематическая композиция украсила Камергерский переулок в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Увидеть гиганта можно до 16 апреля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иеромонах Макарий (Комогоров), помощник председателя Издательского совета РПЦ

— В воскресенье будет отмечаться самый главный церковный праздник — Светлое Христово Воскресенье. Праздничное богослужение начинается с пасхального крестного хода — торжественного шествия вокруг храма, которое совершается в ночь с Великой субботы на Воскресенье Христово. Учитывая сам день праздника и день отдания, православные празднуют Пасху 40 дней. Столько Спаситель пребывал на земле до Своего вознесения.