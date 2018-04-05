Праздник надежды и веры 

На пороге Пасха — один из самых светлых праздников года. Именно он вселяет в людей уверенность в необходимости стать лучше, чище, добрее и веру в то, что при желании исправиться может любой человек. Отмечают широко — всем миром, с радостными сердцами.
Натуральные Краски
Свекла
Благодаря этому корнеплоду яйца получаются насыщенного красного цвета. Просто прокипятите их вместе с овощем в течение 15–20 минут и дайте настояться несколько часов
Чай и кофе
Крепко заваренный черный чай или кофе окрасит пасхальные яйца в цвета от золотистого до шоколадного в зависимости от крепости настоя и времени окрашивания
Куркума
Эта приправа окрасит яйца в золотисто-желтый цвет. В горячую воду добавляются 2–3 столовые ложки куркумы. Чтобы цвет был насыщенным, воду нужно вскипятить, а можно отварить яйца прямо вместе с приправой
Крапива и шпинат
Зеленый цвет придаст пасхальным яйцам отвар крапивы или шпината. Чем дольше варить (не более 20 минут) или держать (можно оставить на всю ночь в холоде) яйца в отваре, тем ярче цвет получится
Краснокочанная капуста
Синий цвет яйцам придаст настой краснокочанной капусты. В половине литра воды замачиваются два мелко порезанных кочана капусты, к раствору добавляют уксус. На следующий день в этом растворе замачиваются отваренные яйца
Луковая шелуха
При помощи нее пасхальные яйца можно окрасить в цвета от светлооранжевого и красного до темно-бордового и коричневого
Черника
В приятный фиолетовый цвет яйца можно окрасить черничным соком или отваром. Отлично подойдут замороженные ягоды или варенье. Просто залейте ягоды кипятком и дайте настояться. Этим настоем и красить яйца
НАДО ЖЕ!
Восьмиметровое пасхальное яйцо установили в центре города. Тематическая композиция украсила Камергерский переулок в рамках фестиваля «Пасхальный дар». Увидеть гиганта можно до 16 апреля.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Иеромонах Макарий (Комогоров), помощник председателя Издательского совета РПЦ:
— В воскресенье будет отмечаться самый главный церковный праздник — Светлое Христово Воскресенье. Праздничное богослужение начинается с пасхального крестного хода — торжественного шествия вокруг храма, которое совершается в ночь с Великой субботы на Воскресенье Христово. Учитывая сам день праздника и день отдания, православные празднуют Пасху 40 дней. Столько Спаситель пребывал на земле до Своего вознесения.