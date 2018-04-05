«Лучшее первое блюдо — это борщ»

«Самый популярный у нас в России — это борщ. Он многокомпонентный, наваристый, в то же время тяжелый в приготовлении. Тем не менее, он остается лучшим первым блюдом. Поэтому всегда интересно экспериментировать именно с борщом: добавлять то или иное мясо или даже рыбу или чернослив, иногда добавляется яйцо. Вариаций много.

Что касается остальных супов, то классика — солянка. Рыбную солянку у нас в России не очень предпочитают, но опять же в зависимости от региона. Если рядом находятся моря или реки, то там варится, но традиционно все же у нас мясная: чем она покислее, чем больше содержится мяса, тем она лучше.

Классика жанра и куриный суп. Вариаций много: либо многокомпонентный делать, либо наваристый бульон, мясо птицы и обилие зелени — укроп и зеленый лук.

Рассольник либо готовим классический с мясом, либо добавляем грибы, либо к перловке добавляем свежий зеленый горошек или стручки горошка.

По специям, если брать ресторанный бизнес, я не большой приверженец. Основные компоненты при доведении до вкуса, конечно, соль, перец, чеснок и лавровый лист. Когда я готовлю дома, я иногда добавляю в супы кориандр и хмели-сунели, потому что для меня суп получается более яркий, с легкой восточной ноткой, с напоминанием о теплом времени года. Данные пряности выбраны еще и потому что сейчас холодное время, а пряности вызывают аппетит, активизируют иммунную систему.

За основу супа нужно брать хороший бульон, сваренный на определенных видах мяса или рыбы, и конечно, соль, черный перец, чеснок и лавровый лист, — это самое основное.

Мои самые любимые супы — куриный, гороховый и грибной. Правда, последнее время я пристрастился к паназиатской кухне, она интересна быстрой термической обработкой овощей, палитрой определенных соусов и пряностей легкой остротой. Я варю, назовем это азиатским супом, очень крепкий куриный бульон, добавляю туда имбирь, чеснок, — все это мелко рублю. Добавляю рисовую лапшу — фунчозу, тигровые креветки, которые можно заменить любой белой или красной рыбой, беру ростки пшеницы или сои, добавляю туда зеленый лук, довожу острой рыбной пастой, немного добавляю соевого соуса. При подаче посыпаю кунжутными семечками и получаю очень хороший и интересный суп».

Фото: Roland Geider