Как покрасить яйца на Пасху: шесть необычных и легких рецептов

В столичных супермаркетах царит ажиотаж — москвичи готовятся к Пасхе и раскупают яйца для покраски. Сейчас для этого весеннего ритуала существует столько аксессуаров, что глаза разбегаются. В преддверии православного праздника «КВ» подготовил шесть классных и не очень сложных способов окрасить яйца. Каждый из них мы опробовали на себе, поэтому с уверенностью можем сказать: получится и у вас! А если в доме есть дети, они тоже с удовольствием примут участие в процессе. Все ингредиенты легко найти в ближайшем магазине.

Способ первый: с верой в единорогов

Этот способ подойдет тем, кто верит не только в Бога, но и в сказки. В его основе лежит не столько покраска, сколько декор обычных белых яиц.

Что понадобится:

Яйца белого цвета

Кондитерская посыпка

Перманентный маркер черного цвета

Пакетик желатина

Немного пластилина

По желанию:

лак для ногтей или акриловая краска

декоративные бусины на клейкой основе

Общий совет для всех способов: прежде чем приступать к окраске, нужно отварить яйца вкрутую. Смойте со скорлупы перья и грязь, положите в кастрюлю с водой и поставьте на огонь. После закипания продолжайте варить на медленном огне 10 минут. Лучше если яйца перед варкой будут комнатной температуры, в этом случае скорлупа не треснет.

Яйца остудите и оботрите полотенцем, поместите на подставку. Для этой роли сгодится рюмка или крышка от бутылки. Маркером нарисуйте глаза и ресницы. Затем приготовьте клей. Для этого можно использовать желатин в порошке — он продается в любом магазине и стоит 10–20 рублей. По инструкции разведите его с водой, чтобы получилась густая масса. Подогрейте на огне, размешайте — натуральный клей готов. Рог скатайте из пластилина, который можно одолжить у детей. Можно покрыть его сверху золотой акриловой краской, лаком для ногтей или оставить как есть. С помощью кисточки наносите клей на верхнюю часть яйца и прикрепите декор: сначала сам рог, затем вокруг него посыпку и бусины. Если желатин остыл, его нужно еще раз слегка подогреть — он вновь станет жидким.

Способ второй: съедобные кактусы

Чтобы воплотить в жизнь этот вариант, нужен пищевой краситель. В преддверии Пасхи их можно найти в ближайшем супермаркете в широком ассортименте.

Что понадобится:

Яйца белого цвета

Пищевой краситель зеленого цвета

Уксус столовый 9%-ный Перманентный маркер черного цвета

По желанию:

пластилин или искусственный цветок

Для начала подготовьте краситель. В зависимости от производителя инструкция по его приготовлению может отличаться. Но, как правило, способ примерно одинаковый. В стакан с горячей водой нужно вылить 1 столовую ложку уксуса (без него краска может «не сцепиться» со скорлупой) и высыпать красящий порошок. Чем больше его количество, тем интенсивнее получится цвет. В случае с кактусом подойдет даже слабая консистенция, например, бледно-салатовый. Размешайте и положите в раствор яйца — они должны быть полностью покрыты водой. Через пять-семь минут выньте и оставьте на полотенце сушиться. Когда поверхность будет полностью сухой, можно приступать к иголкам. Черным маркером нанесите штрихи вдоль скорлупы — и кактус из яйца готов. Можете украсить его цветком из пластилина или любого другого материала.

Способ третий: скандинавский дизайн

Самый простой способ, который особенно оценят дети, потому что здесь они смогут дать волю фантазии. Если планируете воплощать его в жизнь с младшим поколением, советуем запастись как минимум десятком яиц, так как остановить юных художников будет сложно.

Что понадобится:

Яйца белого цвета

Черный перманентный маркер

Перед началом работы важно помыть яйца, чтобы они были идеально ровные без налипших посторонних предметов. Рельефная поверхность затруднит процесс и испортит узор. Дальше все очень просто: берете маркер и рисуете на скорлупе все, что захочется. Если терпение и время позволяют, остановите выбор на геометрических узорах, которые сейчас часто можно встретить в скандинавских интерьерах. Повторяющиеся треугольники, полоски, ромбы, флажки… Если обладаете красивым почерком, вспомните любимые песни или цитаты.

Детям разрешите рисовать все, что им захочется. Домик в деревне, цветы, деревья, сердечки и пр. Фантазия сама подскажет сюжет. Особенно детям нравится полностью закрашивать яйца в черный цвет, оставляя небольшие белые детали.

Способ четвертый: временные татуировки

Сейчас переводные картинки наносят на тело не только дети, но и взрослые. Правда, пик этого тренда пришелся на предыдущие годы, но и по сей день листы со временными татуировками есть в продаже.

Что понадобится:

Яйца белые или коричневые

Временные татуировки

Ножницы

Губка или полотенце

Сами татуировки можно купить в детском магазине, магазинах с фиксированной ценой или в ларьках в подземных переходах, торгующих бижутерией и косметикой. Одного листа вполне хватит для того, чтобы украсить десяток яиц. Ориентируйтесь на свой вкус: можно выбрать «переводилки» в виде браслетов или любых картинок. Если в принте преобладает золотой и серебряный цвет, переводите его на коричневые яйца. Если картинка цветная или черная — на белые.

Перед тем как приступить к декору, убедитесь, что скорлупа полностью сухая. Сам процесс потребует больше времени и терпения, чем при нанесении на тело. Вырежьте узор по контуру, отклейте защитную пленку и лицевой стороной приклейте принт к яйцу. Чем меньше площадь картинки, тем ровнее она ляжет на поверхность. С переводными браслетами придется потрудиться, чтобы ровно распределить вокруг скорлупы. Затем приглаживайте татуировку влажным полотенцем или губкой не менее 30 секунд. Снимать бумагу можно через 1–2 минуты. Делайте это медленно, начиная с угла, убедившись, что наклейка хорошо перевелась на яйцо.

Способ пятый: инопланетный гость

Тоже несложный пример, как с минимальными усилиями достигнуть необычного результата. Для этого понадобятся не куриные, а перепелиные яйца.

Что понадобится:

упаковка перепелиных яиц набор пищевых красителей

уксус

Перепелиные яйца тоже нужно отварить вкрутую. Из-за размеров им понадобится меньше времени: через 5–6 минут после закипания яйца можно вынимать и остужать.

Благодаря пятнистому узору перепелиные яйца будут выглядеть необычно, даже если их просто покрасить в разные цвета. Для этого подготовьте несколько емкостей, где будут находиться растворы с пищевыми красителями. Сколько цветов, столько и емкостей. Наиболее впечатляюще смотрятся розовый, фиолетовый, зеленый, голубой и желтый цвета. По инструкции разведите цветной порошок в воде с уксусом. Затем опустите в раствор яйца. Их можно держать буквально три минуты — скорлупа быстро и интенсивно окрасится. А сами яйца будут похожи на те, что в фантастических фильмах откладывали динозавры или драконы. Только в миниатюре.

Способ шестой: утилизация остатков

Что понадобится:

Все, что осталось от предыдущих экспериментов:

яйца

пищевой краситель

декоративные наклейки в виде бусин

кондитерская посыпка и пр.

Просто чтобы не выбрасывать оставшиеся материалы, можно украсить ими яйца, не заморачиваясь на концепции и дизайне. Или отдать на растерзание детям — они точно придумают, как с ними поступить. Самое простое — покрасить яйца в разные цвета и оклеить их бусинами и блестками.

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