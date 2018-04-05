Шаньга от Дениса Мацуева

Вам потребуется:

— слоеное тесто бездрожжевое;

— брусника мороженая — 400 гр;

— сахарная пудра — 3–4 ст. л;

— яйцо — 1 шт;

— сметана 20% — 1 уп;

— крахмал — 2 ст. л.

Как готовить: тесто раскатать и положить в форму для выпекания так, чтобы ее края были закрыты. На тесто выложить бруснику, предварительно перемешанную с крахмалом. Края завернуть, оставив бруснику открытой. Смазать взбитым желтком и запекать двадцать минут при температуре 180 градусов. Вынуть из духовки и остудить. Затем выложить на бруснику сметану, взбитую с сахаром, и поставить пирог в холодильник.