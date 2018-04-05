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Шаньга от Дениса Мацуева
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Шаньга от Дениса Мацуева 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Вам потребуется:
— слоеное тесто бездрожжевое;
— брусника мороженая — 400 гр;
— сахарная пудра — 3–4 ст. л;
— яйцо — 1 шт;
— сметана 20% — 1 уп;
— крахмал — 2 ст. л.
Как готовить: тесто раскатать и положить в форму для выпекания так, чтобы ее края были закрыты. На тесто выложить бруснику, предварительно перемешанную с крахмалом. Края завернуть, оставив бруснику открытой. Смазать взбитым желтком и запекать двадцать минут при температуре 180 градусов. Вынуть из духовки и остудить. Затем выложить на бруснику сметану, взбитую с сахаром, и поставить пирог в холодильник.
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