Ещё
Как приготовить медово-лимонное печенье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как приготовить медово-лимонное печенье 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
Мягкие и ароматные медово-лимонные сконы-это прекрасный десерт для взрослых и детей! Попробуйте и вы влюбитесь в это печенье всей душой!
Ингредиенты
Мука
300 г  мед  60 мл  сливочное масло
120 г  яйца
2 шт  лимонная цедра
1 ст. л.
лимонный сок  80 мл  вода
120 мл  Рекомендуем к прочтению:
Спорим, вы не умеете готовить доширак!
«Цезарь» с курицей: секреты приготовления
Стейк-салат с кускусом
Мандариновый тарт (ВИДЕО)
Рецепт мексиканского тако (ВИДЕО)
Способ приготовления
Время готовки
45 мин  Количество персон
8 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Английская
В одной емкости перемешайте муку и холодное масло в крупную крошку.
Во второй емкости замешайте мед, яйца, лимонную цедру, сок и воду.
Постепенно засыпьте масляно-мучную смесь в жидкие ингредиенты, смешивая вилкой.
Замесите тесто. Раскатайте или примните руками в толстый пласт. Придайте тесту круглую форму и переложите на противень.
Намажьте тесто лимонным соком и слегка присыпьте сахаром. Разрежьте на 10 частей.
Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.
Карельские вести: последние новости
Не очень сладкий, но ароматный: как правильно выбрать пасхальный кулич Как покрасить яйца на Пасху: шесть необычных и легких рецептов Роспотребнадзор напомнил правила выбора продуктов к Пасхе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Откровения самой дорогой проститутки США88
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад21
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье46
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток8
Волочкова показала фото в семейных трусах86
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение