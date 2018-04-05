Как приготовить медово-лимонное печенье

Мягкие и ароматные медово-лимонные сконы-это прекрасный десерт для взрослых и детей! Попробуйте и вы влюбитесь в это печенье всей душой!

Ингредиенты

Мука

300 г мед 60 мл сливочное масло

120 г яйца

2 шт лимонная цедра

1 ст. л.

лимонный сок 80 мл вода

120 мл Рекомендуем к прочтению:

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Способ приготовления

Время готовки

45 мин Количество персон

8 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Английская

В одной емкости перемешайте муку и холодное масло в крупную крошку.

Во второй емкости замешайте мед, яйца, лимонную цедру, сок и воду.

Постепенно засыпьте масляно-мучную смесь в жидкие ингредиенты, смешивая вилкой.

Замесите тесто. Раскатайте или примните руками в толстый пласт. Придайте тесту круглую форму и переложите на противень.

Намажьте тесто лимонным соком и слегка присыпьте сахаром. Разрежьте на 10 частей.

Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.