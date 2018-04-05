Как приготовить медово-лимонное печенье 

Мягкие и ароматные медово-лимонные сконы-это прекрасный десерт для взрослых и детей! Попробуйте и вы влюбитесь в это печенье всей душой!
Ингредиенты
Мука
300 г мед 60 мл сливочное масло
120 г яйца
2 шт лимонная цедра
1 ст. л.
лимонный сок 80 мл вода
120 мл Рекомендуем к прочтению:
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Способ приготовления
Время готовки
45 мин Количество персон
8 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Английская
В одной емкости перемешайте муку и холодное масло в крупную крошку.
Во второй емкости замешайте мед, яйца, лимонную цедру, сок и воду.
Постепенно засыпьте масляно-мучную смесь в жидкие ингредиенты, смешивая вилкой.
Замесите тесто. Раскатайте или примните руками в толстый пласт. Придайте тесту круглую форму и переложите на противень.
Намажьте тесто лимонным соком и слегка присыпьте сахаром. Разрежьте на 10 частей.
Запекайте в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут.