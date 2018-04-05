Никогда не храните эти продукты в холодильнике

Бытует мнение, что низкая температура продлевает срок годности всех продуктов, поэтому холодильник многих людей заполнен сверху донизу. Мы поможем освободить в нем место, перечислив продукты, для которых холодильник не самое подходящее место.

Помещая неочищенный лук внутрь холодильника, вы автоматически обрекаете его на гибель: там он становится мягким и покрывается плесенью. А вот лук без шелухи нужно держать в закрытом контейнере и в холодильнике.

Авокадо

Если вы купили незрелый авокадо, то его не следует класть в холодильник. Авокадо нужно время, чтобы созреть, а холодный воздух препятствует этому процессу.

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Чеснок

Верьте или нет, но в холодильнике ваш чеснок быстро прорастет и загниёт. При этом внешний вид растения может не изменяться.

Ничто так не делает ваш хлеб черствым, как холодильник. Готовые бутерброды можно поместить в домашний ледник, но даже в этом случае хлеб будет превращаться из мягкого в чёрствый.

Если буханка хлеба начинает черстветь — храните ее с кусочком свежего сельдерея, — советует британский кулинар Джейми Оливер.

И хотя кофейные зёрна требуют прохладного, темного помещения, чтобы сохранить свой вкус, холодильник — не подходящее для этого место. Зёрна важно беречь от влаги и сторонних запахов, поэтому упаковывайте свой кофе в пластиковые контейнеры, в непрозрачные банки из стекла, керамики или жести и кладите в кухонный шкаф. А если кофе нужно сохранить до двух месяцев, то в помощь придет морозильник!

Фотография: Legion-Media

Томаты

Все мы любим томаты за их вкус, но в холодильнике они его теряют. Кроме этого, холодный воздух замедляет процесс их созревания, а также изменяет текстуру овощей. Корзина на кухонном столе — лучшее для них место.

Мёд является естественным консервантом, поэтому помогать ему сохранять свои свойства с помощью холодильника нет смысла. К тому же холодильник ускорит процесс его кристаллизации.

Фотография: Legion-Media

Арбуз

Неразрезанный арбуз не нужно помещать в холодильник. Как показали исследования Министерства сельского хозяйства США, комнатная температура ему не навредит.

Оливковое масло

В холодильнике оливковое масло будет загустевать, а на дне будет появляться осадок. Думаем, вам это не нужно.

Фотография: Legion-Media

Тыква

Тыква требует прохладного, темного, сухого и постоянно проветриваемого помещения — холодильник не может ей этого дать. Поэтому лучшее место для тыквы — это подвал.

Фрукты

Как и помидоры, многие фрукты — киви, абрикосы, манго, сливы, персики и не только — будут терять свои питательные свойства, если их поместить в холодильник. Сухое место в тени — идеальное для них хранение.

Не храните цитрусовые в холодильнике — низкие температуры отнимают аромат и вкус, — подтверждает Джейми Оливер.

Фотография: Legion-Media

Исследования не одного университета показали, что в холодильнике яйца теряют естественный вкус и аромат, особенно, если они хранятся на дверце. Из-за постоянного движения и потоков тёплого воздуха срок хранения яиц сокращается. Кроме этого, по мнению кулинаров, постоянное встряхивание утончает белки яиц.

Кетчуп

Не удивляйтесь! Даже открытая бутылка кетчупа спокойно может храниться при комнатной температуре, потому что этот продукт содержит большое количество консервантов и уксуса.

Да, есть и такие люди, которые пытаются продлить жизнь муке в холодильнике. Но ей, как говорится, ни холодно, ни жарко.

Шоколад

Шоколад очень часто можно увидеть в холодильнике, но там на нем образовывается тонкий слой жировых кристаллов, продукт теряет свой блеск, поверхность покрывается белым мягким слоем. Шоколад становится весьма неприятным на вид.

Пончики

И десерт! Все кто любят пончики, сталкиваются с проблемой, где их хранить. Отвечаем: не в холодильнике. Из-за охлаждения они могут стать липкими и черствыми. Пончики нужно хранить при комнатной температуре, а лучше съедать сразу после покупки.

Фотография: Legion-Media