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Плов с изюмом
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Плов с изюмом 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Оригинальный рецепт плова с изюмом! Просто, вкусно и полезно!
Ингредиенты
Рис  1 кг  Морковь
3 шт  Репчатый лук  2 головки
Изюм
100 г,
Перетопленное масло
по вкусу
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Количество персон
4 чел  Уровень сложности
Легко
Способ приготовления
В разогретое перетопленное масло пометите порезанную морковь, кольца репчатого лука и готовьте в течении 10-15 минут.
Залейте 3 стакана кипятка и добавите изюм.
Варите в течении 5 минут, а затем добавьте рис и налейте (по необходимости) такое количество кипятка, чтобы его уровень был выше риса на 1 см.
Когда вода испариться, накройте крышкой и готовьте на медленном огне минут 20-25.
Выложить плов горкой на блюдо, можно посыпать зернами граната.
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