Плов с изюмом

Оригинальный рецепт плова с изюмом! Просто, вкусно и полезно!

Ингредиенты

Рис 1 кг Морковь

3 шт Репчатый лук 2 головки

Изюм

100 г,

Перетопленное масло

по вкусу

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Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Способ приготовления

В разогретое перетопленное масло пометите порезанную морковь, кольца репчатого лука и готовьте в течении 10-15 минут.

Залейте 3 стакана кипятка и добавите изюм.

Варите в течении 5 минут, а затем добавьте рис и налейте (по необходимости) такое количество кипятка, чтобы его уровень был выше риса на 1 см.

Когда вода испариться, накройте крышкой и готовьте на медленном огне минут 20-25.

Выложить плов горкой на блюдо, можно посыпать зернами граната.