Ещё
Яйца к Пасхе в сетевых магазинах Бирюлева Западного подешевели
Далее:
Читайте также:
Ещё

Яйца к Пасхе в сетевых магазинах Бирюлева Западного подешевели 

Управа района Бирюлево Западное 1 час назад
Фото: Обозрение. Бирюлево Западное
Яйца всех цветов и категорий по сниженным ценам предлагают магазины района жителям. Как сообщила заведующая сектором потребительского рынка Управы Бирюлева Западного Елена Колесник, в преддверии светлого праздника крупные торговые точки района проводят акции на весь пасхальный ассортимент.
Так, отметила Елена Колесник, сетевые магазины района снизили цену на яйца в среднем на 30%. И в период подготовки к Пасхе отборные столовые яйца, которые известны нам по маркировке « СО», можно купить не по 100, а по 70 рублей за десяток.
Сегодня, по словам специалиста, в магазинах в изобилии представлены яйца всех цветов и категорий, дефицита нет. Всего категорий — пять, и они говорят о массе яйца. Самое легкое и маленькое — третьей категории, а самое тяжелое и большое — высшей. Наиболее популярны у жителей яйца категории «СО», что означает: столовое отборное. А вот диетические — это просто очень свежие яйца, чей срок хранения не превышает 7 суток. Для окрашивания подойдут все.
"Все крупные торговые предприятия, которые представлены в нашем районе, предлагают и огромный выбор пищевых красок, декора, фигурных подставок и прочей пасхальной атрибутики. А магазины, у которых есть собственное производство, в своих кулинарных отделах выставляют на продажу уже готовые и окрашенные яйца", — подчеркнула Елена Колесник.
Управа района Бирюлево Западное: последние новости
Онлайн-доступ к газетам открыли в библиотеке №160
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад31
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье47
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток12
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь2
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение