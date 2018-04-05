Яйца к Пасхе в сетевых магазинах Бирюлева Западного подешевели

Яйца всех цветов и категорий по сниженным ценам предлагают магазины района жителям. Как сообщила заведующая сектором потребительского рынка Управы Бирюлева Западного Елена Колесник , в преддверии светлого праздника крупные торговые точки района проводят акции на весь пасхальный ассортимент.

Так, отметила Елена Колесник, сетевые магазины района снизили цену на яйца в среднем на 30%. И в период подготовки к Пасхе отборные столовые яйца, которые известны нам по маркировке « СО», можно купить не по 100, а по 70 рублей за десяток.

Сегодня, по словам специалиста, в магазинах в изобилии представлены яйца всех цветов и категорий, дефицита нет. Всего категорий — пять, и они говорят о массе яйца. Самое легкое и маленькое — третьей категории, а самое тяжелое и большое — высшей. Наиболее популярны у жителей яйца категории «СО», что означает: столовое отборное. А вот диетические — это просто очень свежие яйца, чей срок хранения не превышает 7 суток. Для окрашивания подойдут все.

"Все крупные торговые предприятия, которые представлены в нашем районе, предлагают и огромный выбор пищевых красок, декора, фигурных подставок и прочей пасхальной атрибутики. А магазины, у которых есть собственное производство, в своих кулинарных отделах выставляют на продажу уже готовые и окрашенные яйца", — подчеркнула Елена Колесник.