Самые необычные рецепты пасхальных куличей

Пасха — время не только для приготовления традиционных блюд, но и открытия новых граней уже известных рецептов, а то и вовсе совершенно необычных. Удивить своих близких не так сложно, стоит лишь обратить свое внимание на оригинальные рецепты куличей, которые подобрала «ВМ».

Кулич с начинкой из курицы и овощей

Ингредиенты

Для теста:

— 200 мл молока

— 1 кг муки

— 2 яйца

— 4 столовые ложки сметаны

— 200 гр. сливочного масла или маргарина

— 7 гр. сухих дрожжей

— 0,5 чайной ложки соли

— 1 столовая ложка сахара

Для начинки:

— 800 гр. куриного филе

— 1 болгарский перец

— 1 луковица

— пучок зелени

— соль, перец — по вкусу

Для глазури:

— 100 г 20-процентной сметаны

— щепотка рубленой зелени

— соль — по вкусу

— 1 болгарский перец

Приготовление

Делаем опару: 100 мл теплого молока, 100 гр просеянной муки, 1 столовую ложку сахара и дрожжи. Все игредиенты перемешайте хорошенько. Отправьте в теплое место стоять полчаса. Тем временем смешайте яйца, сметану, оставшееся молоко. В увеличившуюся в два раза опару потихоньку введите получившуюся смесь. Просейте оставшуюся муку и вмешайте в тесто. Месите его до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Затем положите его в посуду и уберите в теплое место. Как только поднимется — обомните его и снова дайте постоять. Так делайте два раза.

Для начинки нарежьте филе курицы кусочками, отбейте его немного, добавьте соль, перец и отправьте обжариваться на сковородку. Далее нарежьте кубиками лук, можно полукольцами. Болгарский перец порежьте мелко, добавьте туда зелень порубленную и соль. Как только тесто подойдет в третий раз, уложите его тонким слоем в форму, выложите туда начинку и накройте все тестом. Куличи выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 30 минут. Для глазури взбейте сметану, посолите ее и добавьте зелень. Когда куличи остынут, смажьте их сметаной с зеленью и посыпьте болгарским перцем.

Овсяный кулич в микроволновке «Супербыстрый»

Ингредиенты

— 70 г овсяных хлопьев

— 50 мл молока

— 1 яйцо

— 40 гр. меда

— 50 гр. сухофруктов

— 50 гр. орехов

— 50 гр. цукатов

— 50 гр. вареной сгущенки

Приготовление

Налейте молоко в овсяные хлопья, разбейте туда яйцо, добавьте сухофрукты, орехи, мед. Перемешайте все хорошенько, выложите в форму и выпекайте кулич в микроволновке 5-8 минут. Украсить готовый кулич после того, как он остынет, нужно вареной сгущенкой, посыпать нарезанными цукатами. Также можно взять белковый крем и кулинарную посыпку.

Кулич с шафраном и маком

Ингредиенты

— желтки яичные — 5 шт — мука — 700 гр.

— молоко — 250 мл.

— дрожжи свежие — 60 гр.

— масло сливочное — 200 гр.

— сахар — 150 гр.

— ванильный сахар — 1 ч. ложки

— шафран молотый — 1/3 ч. л.

— мак — 50 гр.

— разноцветные цукаты — 50 гр.

Приготовление

Распустите в теплом молоке дрожжи, добавьте 1 ч. ложку сахара и 200 гр. Муки. Перемешайте все, накройте полотенцем или пищевой пленкой. Поставьте в теплое место на 30-40 минут. Залейте шафран одной столовой ложкой горячей воды.

Желтки смешайте с сахаром, добавьте ванильный сахар и хорошенько разотрите. Желтки и шафран добавьте в опару. Дальше масло нужно растопить и дать ему немного остыть. Влейте его в опару с желтками и досыпьте остальную муку. Замесите тесто и поставьте его в теплое место на полтора часа. В это время готовьте начинку. Мак залейте кипятком и оставьте его на 10 минут. Вотду сцеживаем (можно через марлю). Вмешайте его в тесто вместе с цукатами. И опять в теплое место на час. Разложите теперь тесто по формам, заполняя на половину. После поставьте их в духовку на 180 градусов. Через 40-50 минут можно вынимать, дать остыть и украшать.

Кулич с ананасом и белым шоколадом

Ингредиенты

— мука — 1 кг — теплое молоко — 360 мл — сахар — 250 гр — яйца — 4 крупных (отделить белки от желтков)

— сливочное масло — 200 гр. (растопить)

— белый шоколад — 150 гр.

— лимонная цедра — 1 ч. ложка (мелко натереть)

— ваниль — 1 гр.

— кардамон — 1 ч.л.кардамона

— соль — щепотка

— сухие дрожжи — 17 гр.

— консервированные ананасы — 250 гр. (нарезать маленькими кусочками)\

— коньяк или бренди — 2 ст. ложки

— ванильный пудинг — 1 пачка (39 гр)

— 2 желтка + несколько капель ледяной воды (для смазки сверху)

— сахарная пудра

— немного светлого джема

Приготовление

Распустите дрожжи в молоке и добавить муку — до консистенции сметаны. Поставьте оставить в теплое место, смесь увеличится в два раза. Добавьте масло, в нем растопите шоколад, сахар, соль, кардамон, цедру и желтки. Все хорошо перемешайте. Введите взбитые до устойчивых пиков белки. Постепенно введите муку, смешанную с пудингом. Заместите не очень густое тесто. Накройте и поставьте в теплое место. Оно должно увеличиться вдвое. В подошедшее тесто вмешайте ананас и коньяк. Формы заполните на 1/3 тестом. кусочки ананаса и коньяк. Поставьте их в теплое место. Оно поднимется до ¾ формы и их можно ставить в печку, предварительно смазав желтком. Духовка должна быть разогрета до 180 градусов. Выпекайте 50 минут. Остывшие куличи смажьте джемом.