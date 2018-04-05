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Рецепт плова с бараниной
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Рецепт плова с бараниной 

Карельские вести 58 минут назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейший узбекский плов с мясом! Сытное, полезное блюдо, которое можно приготовить из любого мяса, сделав его более диетическим!
Ингредиенты
баранина
600 г  рис  800 г  лук репчатый
250 г  морковь
650 г  масло растительное
300 мл  соль и специи
по вкусу.
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Количество персон
8 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Узбекская
Способ приготовления
Замочите рис на 1,5-2 часа в подсоленной воде. Порежьте мясо и пожарьте на растительном масле до образования поджаристой корочки.
Положите туда порезанный полукольцами лук, и готовьте дальше. Затем положите порезанную соломкой морковь, перемешайте, добавьте воду (соотношение воды и риса 1:1), соль, специи и тушить 25-30 минут.
Ровным слоем распределите рис и варите в открытой посуде до полного выкипания жидкости. Собрате рис в середину горкой, закрыть и тушить до готовности в течение 30-40 минут.
В конце все перемешайте. При подаче на рис и овощи добавить мясо, нарезанное мелкими кусочками.
Приятного аппетита!
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