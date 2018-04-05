Детокс: 10 ошибок, которые вы совершаете

Врач-диетолог Юлиана Попека рассказала, как долго должен длится детокс для неподготовленного человека, можно ли в это время практиковать физические нагрузки и допустим ли полный переход исключительно на жидкую пищу.

Ошибка № 1: вы неправильно понимаете понятие «детокс»

Многие вкладывают в понятие «детокс» не совсем верный смысл. Это естественный процесс самоочищения организма от токсичных веществ через почки, кожу, легкие. Насчет токсинов и шлаков однозначного мнения среди специалистов нет. Наш организм устроен так, что в нормальном состоянии он сам справляется с вредными веществами, поступающими с пищей и водой.

Шлаки — вообще промышленный термин, и он не применим в отношении здоровья.

Ошибка № 2: вы не готовитесь заранее к детоксу на соках

Детокс на соках один из вариантов очищения организма. Он работает, но к нему нужен правильный подход. Почти все, кто практикует детокс на соках, не готовятся к программе. Итог — серьезный стресс для организма, который проявляется в виде мигрени, слабости, сонливости, плохого самочувствия. Многие системы и органы начинают работать в экстренном режиме. Даже кратковременный полный переход на жидкую пищу может негативно сказаться на работе ЖКТ — он устроен так, чтобы переваривать еду разной консистенции.

Если вы все же намерены попробовать детокс на соках, снижайте количество твердой пищи постепенно.

Соки следует пить 6-7 раз в день. Утро лучше начать со смузи. Тем, у кого повышенная кислотность желудка и проблемы с ЖКТ, этот способ не подходит вообще.

Еще один нюанс. Для правильного детокса соки нужно готовить непосредственно перед употреблением. Через 15-20 минут после приготовления концентрация витаминов и полезных веществ в них снижается в несколько раз. При выходе из детокса не перегружайте организм тяжелой пищей. Начните с овощей на пару, постепенно возвращаясь к привычному рациону.

Ошибка № 3: вы оставляете в рационе вредные продукты

Я бы рекомендовала устраивать детокс на свежих фруктах и овощах, убрав из рациона все хлебобулочные изделия, рис, макароны, кофе, молочные продукты. Обязательное условие: употребление овощей разного цвета. Так вы обеспечите максимальную витаминизацию организма. Обязательно включите в рацион зеленые овощи, богатые железом (профилактика анемии): шпинат, брокколи, брюссельскую капусту. Для неподготовленного к детоксу человека достаточно однодневной программы. Лучше начать с 6-12 часов. Этого времени организму достаточно, чтобы отдохнуть от переваривания тяжелой пищи. При регулярных практиках время детокс-диеты можно увеличивать до нескольких дней.

Ошибка №4: вы не знаете своих физиологических показателей перед началом детокса

Перед началом любого непривычного действия лучше проконсультироваться со специалистом. Абсолютные противопоказания к детоксу: беременность, период кормления грудью, нарушения работы пищеварительной, эндокринной и сердечно-сосудистой систем, сахарный диабет, заболевания почек. Важно знать, чего именно организму не хватает, определить состояние межклеточной жидкости, скорость обмена веществ. Только после этого можно подобрать корректную программу.

Есть разные виды детокса, и к ним нужно готовиться по-разному. Но есть и общие правила.

В течение недели убирайте из рациона мясо, кофе, хлебобулочные изделия, рис. Ешьте больше овощей и не забывайте о воде — это важно при очищении!

Ни в коем случае не входите в детокс после праздников — слишком большой стресс для организма.

Ошибка № 5: вы не следите за самочувствием

Во время детокса важно слушать свой организм, как бы банально это не звучало. Если в течение дня чувствуете вялость, быструю утомляемость, появляется головная боль, выбранная программа вам не подходит. При детоксе во второй половине дня лучше отдавать предпочтение овощам: тушите, запекайте, готовьте из них салаты. После 20:00 от пищи лучше отказаться (если ваша программа рассчитана на несколько дней).

Ошибка № 6: вы не исключаете из рациона соль

Соль задерживает жидкость в организме. И если ее не исключить, обменные процессы проходят не так интенсивно. От приправ тоже лучше полностью отказаться. Во-первых, в их составе может быть соль, во-вторых, они могут вызывать нежелательные явление со стороны желудочно-кишечного тракта, раздражая слизистую. Оставьте в рационе оливковое масло холодного отжима. У него отличный антиоксидантный эффект — улучшает пищеварение и способствует очищению организма. Добавляйте к овощам, в салаты и смузи.

Ошибка № 7: вы не высыпаетесь

Детокс — «каникулы» для организма. Чтобы достичь максимального эффекта, нужно дать ему возможность полностью перезагрузиться. Спите не меньше 8 часов в сутки, ограничьте привычные физические нагрузку (особенно силовые тренировки), отдав предпочтение пешим прогулкам. Кислород способствует улучшению обменных процессов — они протекают гораздо быстрее.

Ошибка № 8: вы не видите разницы между детоксом и дитетой

Во время детокса снижение калорийности происходит автоматически. Но это не диета. Главная цель детос-программ — оздоровление кишечника, от работы которого напрямую зависит состояние иммунной системы. Избавиться от жировых отложений не получится. Организм не может расщепить больше 150 грамм жировой ткани в сутки. В первый день голодания эта цифра не превышает 100 граммов.

Ошибка № 9: вы неправильно выбрали время для детокса

Детокс лучше проводить в межсезонье — весной или осенью. Летом условиях высоких температур, загазованного воздуха и выли полноценно очистить организм не получится. Идеально если на время детокс-программы у вас есть возможность уехать за город.

Ошибка № 10: вы пробуете новые уходовые процедуры во время детокса

Я бы не рекомендовала этого делать. Неизвестно, как организм отреагирует на такие вмешательства. Многие специалисты советуют сопровождать детокс лимфодренажным массажем. Я не сторонник этого. Допустимые активности — баня и сауна. Возьмите с собой в парную очищающий травяной чай.