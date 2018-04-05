Ещё
Кофе — источник бодрости
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кофе — источник бодрости 

МедикФорум 41 минуту назад
Фото: МедикФорум
В советское время мало кто пил такой напиток как кофе, потому что мало людей могло позволить его себе из-за сложившегося дефицита. Он обрел популярность среди разной категории населения и имеет множество разновидностей. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что самым лучшим считается цельнозерновой кофе, в котором сохраняются все вкусовые и действующие качества продукта, а самое главное, способствует бодрости и значительно улучшает настроение человека. Начать новый день с чашечки хорошего кофе вошло в традицию каждого современного человека. Зелёный кофе три в одном, также поднимает бодрость и способствует: повышению давления, сжиганию лишних жиров, утоляет чувство голода. С появлением автоматов, кофе можно найти в разных местах. На аэровокзалах, железнодорожных станциях, в крупных офисах. На сегодняшний день кофе имеет множество разнообразных вкусов и качеств. Кофе в капсулах уже не редкость и мало кого удивляет. Помогает правильно сориентироваться в экстренных случаях, хотя значение кофеина не заключается в повышении энергии. Можно отметить, что позволяемая норма кофеина для человека составляет 300 мг в сутки. В случае так называемой передозировки, человек рискует обрести сердечно — сосудистые нарушения или попросту переутомляться. Можно сказать и большее, что это может привести к зависимости и привыканию. Ранее эксперты рассказали, что кофеином могут начать лечить слабоумие.
МедикФорум: последние новости
Медиками открыто уникальное свойство борща Лук - клад витаминов Причиной желтизны зубов может быть сильный стресс
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад45
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье52
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток13
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь2
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение