Ещё
Лук — клад витаминов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лук — клад витаминов 

МедикФорум 59 минут назад
Фото: МедикФорум
Одной из древнейшей овощной культуры считается лук. Уже на протяжении многих лет и веков известны его целебные свойства, множество полезных элементов и витаминов, которые там преобладают. Лук используют не только в кулинарии, но и в медицинских целях. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что существует много разновидностей лука. Его выращивают не только для употребления, но и, как декоративное растение. Наиболее известные виды, которые выращивают на своих приусадебных участках: порей, шалот, красный (фиолетовый), батун. Лук — это целый клад витаминов и полезных веществ. Здесь содержатся — эфирные масла, витамины В, С, Д и другие, белки, углеводы, жирные кислоты и множество других. Одно из важных свойств репчатого лука — это применение его, как средство в борьбе с вирусными инфекциями и авитаминозе. Простой и верный способ защитить себя от вирусов и болезней — это разложить на тарелочки в помещении нарезанный лук. Их расставляют вблизи тех мест, где чаще бывают люди. Полезные летучие вещества лука расходятся по комнате и тем самым уничтожают вирусы. Более того, доктора советуют употреблять лук для улучшения работы сердца, для восстановления обмена веществ и, в целом, для пищеварения, для кроветворения. А не так давно, ученые мотивировали, что использование лука в пище тормозит рост раковых клеток. Множество полезных свойств лука делает его главным овощем на нашем столе, а употребление его в сыром виде приносит максимальную пользу для здоровья. Ранее эксперты рассказали, каких витаминов может не хватать.
МедикФорум: последние новости
Медиками открыто уникальное свойство борща Молоко как источник красоты Названы типичные заблуждения о здоровом завтраке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад41
Беременная Лобода вышла в свет в «голом» платье52
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток13
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь
Полуголой Волковой указали на «висячую» грудь2
Видео
01:34
Меган Маркл с детства готовилась к жизни во дворце
Звёзды
02:07
Валерия показала, каким слабым может быть Пригожин
Звёзды
04:18
Фанаты спрашивают у Собчак, где ее живот
Звёзды
00:18
Кафельниковой советуют скрыть соски и накачать зад
Звёзды
00:36
Предельно простые рецепты на Пасху
Еда
00:57
Дизайн ногтей «Краски»
Красота
02:18
Бузова объяснила, кого хочет любить
Звёзды
01:00
Галкин показал, как дочь Лиза празднует победу
Звёзды
00:51
«Ужас»: Началову спросили, что у нее с грудью
Звёзды
03:56
Собчак и Виторган наконец-то показали лицо сына
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение