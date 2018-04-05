Лук — клад витаминов

Одной из древнейшей овощной культуры считается лук. Уже на протяжении многих лет и веков известны его целебные свойства, множество полезных элементов и витаминов, которые там преобладают. Лук используют не только в кулинарии, но и в медицинских целях. Эксперты рассказали сайту МедикФорум, что существует много разновидностей лука. Его выращивают не только для употребления, но и, как декоративное растение. Наиболее известные виды, которые выращивают на своих приусадебных участках: порей, шалот, красный (фиолетовый), батун. Лук — это целый клад витаминов и полезных веществ. Здесь содержатся — эфирные масла, витамины В, С, Д и другие, белки, углеводы, жирные кислоты и множество других. Одно из важных свойств репчатого лука — это применение его, как средство в борьбе с вирусными инфекциями и авитаминозе. Простой и верный способ защитить себя от вирусов и болезней — это разложить на тарелочки в помещении нарезанный лук. Их расставляют вблизи тех мест, где чаще бывают люди. Полезные летучие вещества лука расходятся по комнате и тем самым уничтожают вирусы. Более того, доктора советуют употреблять лук для улучшения работы сердца, для восстановления обмена веществ и, в целом, для пищеварения, для кроветворения. А не так давно, ученые мотивировали, что использование лука в пище тормозит рост раковых клеток. Множество полезных свойств лука делает его главным овощем на нашем столе, а употребление его в сыром виде приносит максимальную пользу для здоровья. Ранее эксперты рассказали, каких витаминов может не хватать.