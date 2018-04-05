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Феномен горящего шоколада: эксперты объяснили взбудораживший Сеть видеоролик
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Феномен горящего шоколада: эксперты объяснили взбудораживший Сеть видеоролик 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Роспотребнадзор пообещал проверить информацию о якобы горящем шоколаде — впечатляющее видео разлетелось по мессенджерам и соцсетям в четверг, 5 апреля. Во всех регионах, откуда поступали сообщения о горящем шоколаде, организованы лабораторные исследования продукции. Однако эксперты успокаивают пользователей соцсетей: горение — абсолютно нормальное состояние для любого продукта питания.
Ролики о шоколаде, способном гореть, появились в социальных сетях на этой неделе и разом всколыхнули сознание пользователей — тем более, что после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» тема огнеопасности у нас на слуху: дня не проходит, чтобы какую-нибудь организацию не эвакуировали из-за ложной тревоги.
«В ряде регионов Российской Федерации через социальные сети и мессенджеры распространяются видеосообщения о шоколаде, который подвергается процессам горения, что якобы свидетельствует о его небезопасности… Управлениями Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации, где были зафиксированы подобные сообщения, организованы лабораторные исследования продукции брендов», — сказано в официальном сообщении Роспотребнадзора.
Кроме того, представители ведомства напомнили, что такие сюжеты в соцсетях ведут к распространению ложной информации: гореть может любая еда, это естественная реакция, интенсивность которой зависит только от состава продукта. Поэтому делать выводы о некачественном сырье не стоит.
Это подтвердил в разговоре с корреспондентом «КВ» и доктор химических наук, профессор РХТУ им. Менделеева Дмитрий Мустафин:
— Гореть может всё что угодно: и шоколад, и хлеб, и чипсы, и подсолнечное масло — все они горючие при определенной температуре. Шоколад горит легче многих других продуктов, потому что в нем содержится большое количество масел. Любое — масло какао, пальмовое или кокосовое — поддерживает горение при довольно низких температурах. Поэтому если поднести шоколадку к огню газовой плиты, он почти наверняка загорится. Вне зависимости от того, темный он или молочный, хорошего качества или средний.
— Почему тогда не загораются продукты на сковороде?
Там недостаточная температура: пламя должно быть порядка 300 градусов, а на сковородке тепло гораздо слабее. Ну а при трехстах градусах загорится всё что угодно: и шоколад, и здание, и человек.
— По тому, как горит шоколад, можно делать выводы о его качестве?
У каждого масла своя температура воспламенения, но с помощью газовой плиты невозможно определить, какого там больше — мы не знаем точную температуру пламени. Вообще на этом основан принцип перегонки веществ: сначала, при слабой температуре, испаряется и конденсируется масло с самой низкой температурой кипения. Потом следующее. Это можно сделать, но это сложный эксперимент.
— То есть паниковать не надо?
В том видео, которое я посмотрел, была информация, что там воняло — какой-то мерзкой химией. Вот это уже тревожный симптом. По тем газам, которые выделяются при горении, можно понять, какое именно там было масло. Но это не лучший способ понять состав шоколада.
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