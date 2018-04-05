Как приготовить соус бешамель дома

Простой и классический рецепт соуса бешамель, этот соус обладает нежным сливочным вкусом и хорошо сочетается с изделиями из твердых сортов пшеницы, лазаньей, пастой и другими макаронными изделиями!

Ингредиенты

сливки

125 г бульон

125 мл масло сливочное

40 г мука

30 мл тертый мускатный орех

по вкусу

белый молотый перец

по вкусу

соль

по вкусу

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Количество персон

12 чел Уровень сложности

Средне

Кухня

Французская

Способ приготовления

Сливки перемешать с бульоном и подогреть на полной мощности на протяжении 2-2,5 минут. Масло довести до кипения, засыпать муку и подрумянить ее.

Постоянно мешая, залить в муку горячую смесь сливок и бульона. Варить еще 8-10 минут на среднем огне, помешивая каждые 2 минуты.

Заправить солью, перцем и мускатным орехом.

Приятного аппетита!