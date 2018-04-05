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Как приготовить соус бешамель дома
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Как приготовить соус бешамель дома 

Карельские вести 1 час назад
Простой и классический рецепт соуса бешамель, этот соус обладает нежным сливочным вкусом и хорошо сочетается с изделиями из твердых сортов пшеницы, лазаньей, пастой и другими макаронными изделиями!
Ингредиенты
сливки
125 г  бульон
125 мл  масло сливочное
40 г  мука
30 мл  тертый мускатный орех
по вкусу
белый молотый перец
по вкусу
соль
по вкусу
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Количество персон
12 чел  Уровень сложности
Средне
Кухня
Французская
Способ приготовления
Сливки перемешать с бульоном и подогреть на полной мощности на протяжении 2-2,5 минут. Масло довести до кипения, засыпать муку и подрумянить ее.
Постоянно мешая, залить в муку горячую смесь сливок и бульона. Варить еще 8-10 минут на среднем огне, помешивая каждые 2 минуты.
Заправить солью, перцем и мускатным орехом.
Приятного аппетита!
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