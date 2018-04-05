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Картофель в духовке с чесноком и травами
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Картофель в духовке с чесноком и травами 

Карельские вести 46 минут назад
Фото: Карельские вести
Ароматный картофель, приготовленный на гриле с маслом, травами и чесноком, станет отличным гарниром для мясных и рыбных блюд!
Ингредиенты
картофель
4 средних шт.
чеснок
1 долька
соль, перец
по вкусу
оливковое масло
по вкусу
итальянские травы
по вкусу
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Количество персон
2 чел  Уровень сложности
Легко
Способ приготовления
Духовку поставить на режим гриля на 180 градусов. Сварить картофель в «мундире», почистить, порезать пополам, положить на решетку.
Посолить, поперчить по вкусу, сбрызнуть растительным маслом и готовить на гриле, переворачивая и сбрызгивая оливковым маслом, до золотистого цвета.
При подаче посыпать итальянскими травами и натереть раздавленным чесноком.
Приятного аппетита!
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