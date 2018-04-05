Картофель в духовке с чесноком и травами

Ароматный картофель, приготовленный на гриле с маслом, травами и чесноком, станет отличным гарниром для мясных и рыбных блюд!

Ингредиенты

картофель

4 средних шт.

чеснок

1 долька

соль, перец

по вкусу

оливковое масло

по вкусу

итальянские травы

по вкусу

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Количество персон

2 чел Уровень сложности

Легко

Способ приготовления

Духовку поставить на режим гриля на 180 градусов. Сварить картофель в «мундире», почистить, порезать пополам, положить на решетку.

Посолить, поперчить по вкусу, сбрызнуть растительным маслом и готовить на гриле, переворачивая и сбрызгивая оливковым маслом, до золотистого цвета.

При подаче посыпать итальянскими травами и натереть раздавленным чесноком.

Приятного аппетита!