Ирис со вкусом меда 

Вкуснейший десерт для взрослых и детей! Медовый ирис не оставит вас равнодушным к этому лакомству!
Ингредиенты
Мед 250 мл жирные сливки
180 мл ваниль
по вкусу
сливочное масло
2 ст. л.
Время готовки
1 ч Количество персон
6 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
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Способ приготовления
В небольшой кастрюле перемешайте мед и сливки. Поставьте на плиту. Готовьте, периодически помешивая, до состояния мягкого шарика.
Снимите готовую карамель с огня и сразу же быстро вмешайте ваниль и масло. Перемешивайте до однородности.
Смажьте сливочным маслом прямоугольную емкость. Переложите в нее ирис. Поставьте в холодильник на полчаса. После охлаждения порежьте на квадратики или прямоугольники и подавайте. Храните в холодильнике или морозильной камере.
Приятного аппетита!