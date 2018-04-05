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Ирис со вкусом меда
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Ирис со вкусом меда 

Карельские вести 30 минут назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейший десерт для взрослых и детей! Медовый ирис не оставит вас равнодушным к этому лакомству!
Ингредиенты
Мед  250 мл  жирные сливки
180 мл  ваниль
по вкусу
сливочное масло
2 ст. л.
Время готовки
1 ч  Количество персон
6 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
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Способ приготовления
В небольшой кастрюле перемешайте мед и сливки. Поставьте на плиту. Готовьте, периодически помешивая, до состояния мягкого шарика.
Снимите готовую карамель с огня и сразу же быстро вмешайте ваниль и масло. Перемешивайте до однородности.
Смажьте сливочным маслом прямоугольную емкость. Переложите в нее ирис. Поставьте в холодильник на полчаса. После охлаждения порежьте на квадратики или прямоугольники и подавайте. Храните в холодильнике или морозильной камере.
Приятного аппетита!
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