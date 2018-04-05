Ирис со вкусом меда

Вкуснейший десерт для взрослых и детей! Медовый ирис не оставит вас равнодушным к этому лакомству!

Ингредиенты

Мед 250 мл жирные сливки

180 мл ваниль

по вкусу

сливочное масло

2 ст. л.

Время готовки

1 ч Количество персон

6 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

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Способ приготовления

В небольшой кастрюле перемешайте мед и сливки. Поставьте на плиту. Готовьте, периодически помешивая, до состояния мягкого шарика.

Снимите готовую карамель с огня и сразу же быстро вмешайте ваниль и масло. Перемешивайте до однородности.

Смажьте сливочным маслом прямоугольную емкость. Переложите в нее ирис. Поставьте в холодильник на полчаса. После охлаждения порежьте на квадратики или прямоугольники и подавайте. Храните в холодильнике или морозильной камере.

Приятного аппетита!