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Что китайцу хорошо, русскому — гадость: обычные продукты со странным вкусом в Китае
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Что китайцу хорошо, русскому — гадость: обычные продукты со странным вкусом в Китае 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Пользователь «Пикабу» bmove почти 10 лет живет и работает в Китае. Русского человека в Китае наверняка удивляет многое, но пикабушник решил поделиться своими находками в местных супермаркетах. Далее рассказывает автор.
Начнем с «любимого» — пиво
Это достаточно распиаренная в Китае «крафтовая» пивоварня Master Gao, которая выпускает довольно неплохое пиво. Решила она (пивоварня) поддержать тренд на продукты со вкусом зеленого чая. И вот выпустила такое пиво. На вкус — редкостная моча. Сладковато-горьковатый вкус. Но горчинка не пивная, а именно чайная, что моментально отталкивает. Плюс слабая карбонизация (газация), и получается такой странный пивной гомункул, который существует, просто чтобы быть. Пить это почти невозможно.
Чупа-чупс
Ничего особенного во вкусе этих чупа-чупсов нет, обычный набор из нескольких фруктовых карамелек на палочке. Тут весь вопрос к форме. Сделаны они в форме ступни. То есть вам напрямую предлагают, извините за выражение, «сосать ноги». В рот мне ноги какие-то для юных фетишистов Китая.
Пицца
Кто же не любит пиццу? И даже замороженная пицца из супермаркета из-за полного отсутствия свободного времени заходит на ура. Ну а как вам пицца с голубикой?
И на самом деле я даже не удивлюсь, что что-то в этом есть. Покупать не стал. Духовки и микроволновки тогда в доме не было.
Острый сникерс
Я бы назвал его скорее сникерсом с сычуаньским перцем. И вот почему. Когда его поедаешь, он совсем как обычный сникерс. И острота приходит уже в качестве послевкусия, этакий пикантный бонус. Причем острота не абы какая, а очень оригинальная, так как и сам сычуаньский перец сильно отличается от большинства острых перцев.
Мне лично очень нравится, временами покупаю. И вам советую. Особенно если любите остринку и необычные сочетания.
Что может скрываться в такой вот коробке?
Там уже совсем непривычная нам штука — палочки тофу.
Две небольшие палочки, по структуре похожие на резину, замотаны в фольгу, упакованы в вакуумный фольгированный же пакет и положены вот в такую коробку с черепом.
Так в чем прикол? Почему череп?
А все просто. Они ЗАПРЕДЕЛЬНО острые. И являются частью своеобразного челленджа, в рамках которого надо за две минуты съесть обе палочки. Все подробности описаны (на китайском) в прилагающейся инструкции. Там же написано, что людям с низким порогом остроты и проблемами с ЖКТ лучше к этому не подходить и близко.
От себя скажу так: я люблю острое. Намного более острое, чем среднестатистический россиянин. Но я даже не смог доесть и половину одной штуки. Это было невыносимо. Просто АД.
Ну и в качестве бонуса
Совсем не еда. И совсем не про вкус.
Мне всегда казалось, что крупные бренды если и делают какую-то дичь, то делают это вполне осознанно.
И вот в одном замечательном магазине я увидел такую кофту. Сфоткал. И долго смеялся над тем, как они просто накидали абсолютно рандомных русских букв, думая, что в этом есть какой-то смысл. И знание русского языка тут меня как раз и подвело.
Оказалось, смысл во всем этом есть. Ответ пришел оттуда, откуда я его точно не ждал, — от знакомого американца, который ошарашил меня. Выяснилось, что не только мы любим pisat angliiskimi bukvami russkie slova, но и в других странах увлекаются подобным же. И надпись на этой кофте гласит: HUMANITY UNITED. Тонко. Тонко. И забавно.
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