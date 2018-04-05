Тыквенный пудинг

Вкуснейший пудинг из тыквы и яблок! Полезное блюдо для тех, кто любит овощи и следит за своим питанием!13 Ингредиенты

Мука

300 г разрыхлитель

1 ч. л.

соль

0,5 ч. л.

корица

1 ч. л.

мускатный орех

1 щепотка

яблочное пюре

80 мл мед 3 ст. л.

сливочное масло

60 г ваниль

по вкусу

яйца

2 шт молоко

3 ст. л.

тыквенное пюре

200 мл яблоки

2 шт изюм

50 г орехи

70 г Рекомендуем к прочтению:

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Время готовки

1,5 ч Количество персон

6 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Английская

Способ приготовления

Запеките тыкву в духовке до мягкости, в блендере превратите его в пюре с яблоками.

В миске перемешайте муку, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех.

Яблоки почистите. Одно натрите на крупной терке, а второе порежьте кубиками.

Перемешайте в большой емкости яблочное и тыквенное пюре, мед, растопленное масло, ваниль,

Взбитые яйца и молоко вилкой.

Перемешайте сухие ингредиенты с влажными. Затем положите натертое и порезанное яблоко, изюм и половину рубленых орехов. Хорошо перемешайте.

Положите тесто в смазанную маслом форму. Запекайте при 175 градусах, проверяя готовность зубочисткой.

Приятного аппетита!