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Тыквенный пудинг
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Тыквенный пудинг 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вкуснейший пудинг из тыквы и яблок! Полезное блюдо для тех, кто любит овощи и следит за своим питанием!13  Ингредиенты
Мука
300 г  разрыхлитель
1 ч. л.
соль
0,5 ч. л.
корица
1 ч. л.
мускатный орех
1 щепотка
яблочное пюре
80 мл  мед  3 ст. л.
сливочное масло
60 г  ваниль
по вкусу
яйца
2 шт  молоко
3 ст. л.
тыквенное пюре
200 мл  яблоки
2 шт  изюм
50 г  орехи
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Время готовки
1,5 ч  Количество персон
6 чел  Уровень сложности
Легко
Кухня
Английская
Способ приготовления
Запеките тыкву в духовке до мягкости, в блендере превратите его в пюре с яблоками.
В миске перемешайте муку, разрыхлитель, соль, корицу и мускатный орех.
Яблоки почистите. Одно натрите на крупной терке, а второе порежьте кубиками.
Перемешайте в большой емкости яблочное и тыквенное пюре, мед, растопленное масло, ваниль,
Взбитые яйца и молоко вилкой.
Перемешайте сухие ингредиенты с влажными. Затем положите натертое и порезанное яблоко, изюм и половину рубленых орехов. Хорошо перемешайте.
Положите тесто в смазанную маслом форму. Запекайте при 175 градусах, проверяя готовность зубочисткой.
Приятного аппетита!
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