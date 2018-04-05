Воздушный десерт из взбитых белков и яблок 

Нежнейший десерт из взбитых белков и яблок станет отличным украшением праздничного стола!
Ингредиенты
Яичные белки
2 шт яблочное пюре без сахара
150 мл мед 1 ст. л.
ваниль
по вкусу
корица
по вкусу
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Способ приготовления
Время готовки
30 мин Количество персон
4 чел Уровень сложности
Легко
Кухня
Международная
В миксере взбейте яичные белки.
В отдельной миске перемешайте яблочное пюре, мед и ваниль.
Перемешайте яблочное пюре со взбитыми белками (от краев к центру). Разлейте десерт по креманкам, слегка присыпьте корицей и сразу подавайте.
Приятного аппетита!