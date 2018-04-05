Воздушный десерт из взбитых белков и яблок

Нежнейший десерт из взбитых белков и яблок станет отличным украшением праздничного стола!

Ингредиенты

Яичные белки

2 шт яблочное пюре без сахара

150 мл мед 1 ст. л.

ваниль

по вкусу

корица

по вкусу

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Способ приготовления

Время готовки

30 мин Количество персон

4 чел Уровень сложности

Легко

Кухня

Международная

В миксере взбейте яичные белки.

В отдельной миске перемешайте яблочное пюре, мед и ваниль.

Перемешайте яблочное пюре со взбитыми белками (от краев к центру). Разлейте десерт по креманкам, слегка присыпьте корицей и сразу подавайте.

Приятного аппетита!