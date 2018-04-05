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Великолепная пятерка: коктейли, которые никогда не надоедают
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Великолепная пятерка: коктейли, которые никогда не надоедают 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Playboy сделал подборку идеальных коктейлей, которые никогда не надоедают и будут хороши на вечеринке любого уровня. 1. Jam Collins
Фото Pr  Насыщенный фруктовый, освежающий лонг-дринк. Сладковатый, но с живой кислинкой и выраженными нотками инжира и ананаса. Водка, джем из инжира, домашний сироп из ананаса, апельсиновый вермут, пиво, лайм. Пить в жаркую погоду днем или в процессе нескучной вечеринки.
2. Didier
Напиток для тех, кто любит покрепче. Мы его предлагаем как более вкусную альтернативу «Лонг-Айленду». Очень пряный и достаточно крепкий лонг-дринк. Бурбон, ром overproof, какао-ликер, сироп корицы, специи, лимонный фреш. Пить, когда захочется быстро снять усталость после тяжелого трудового дня.
3. Bloomsbury Sour
Сауэр легко сочетается с закусками, а этим свойством могут похвастаться немногие коктейли, ведь мы привыкли, что к еде хорошо подходит только бокал красного или белого сухого вина. Джин, настоянный на розовом перце, сироп из красного вина и клюквы, базилик, грейпфрут. К закускам или в качестве аперитива.
4. West end Blues
Небанальный лонг, совсем не приторный лонг для любителей бурбона и пива! Этот напиток — отличное доказательство того, что пшеничное пиво может превосходно звучать в коктейле! Бурбон, пюре из запеченных груш, мед, пшеничное пиво. Пить, когда вам этого захочется, в идеале — после обеда.
5. Buzz
Гармоничный, прекрасно сбалансированный коктейль на основе виски, в составе которого — сироп из пчелиной пыльцы, придающий коктейлю необычный аромат и весьма оригинальное длительное послевкусие. Бурбон, сироп из пчелиной пыльцы, яблочный сидр, лимонный фреш. Пить после ужина.
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