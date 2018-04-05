В тюрьмах решили отказаться от алюминиевой посуды

Реформу культуры питания в СИЗО и тюрьмах задумала ФСИН. Там появятся линии раздачи в столовых, а на смену алюминиевым тарелкам и кружкам придет посуда из нержавеющей стали.

В ведомстве разработан специальный документ, в котором расписаны нормы для столовых и кухонь. Разносить еду по камерам тюремные работники перестанут. Вместо этого в СИЗО и тюрьмах появятся нормальные линии раздачи, как в обычных столовых. Благодаря новшеству отпадет надобность в кастрюлях на шесть и восемь литров. Чиновники подсчитали, что это серьезно сэкономит казне деньги. Как они пишут в пояснительной записке, кастрюли-бачки, чайники и подставки вообще окажутся не нужны. Сейчас же на эту утварь для тюрьмы наполнением в тысячу человек тратится 165 тысяч рублей, а служит она всего три с половиной года. Современная линия раздачи будет чуть дороже — 174 тысячи на то же количество арестантов. Зато посуда и подносы, которые на ней используются, исправно прослужат целых восемь лет. Кроме того, алюминиевые тарелки и кружки ведомство хочет заменить на стальные. По мнению авторов проекта, посуда из нержавейки более эстетична, на ней не образуются со временем царапины и сколы. А так как именно в этих мелких трещинах любят жить вредные бактерии, то и со здоровьем животов у заключенных ситуация должна улучшиться. Также стальные столовые приборы служат почти втрое дольше: пять лет против двух для алюминиевой. На каждого обитателя тюрьмы будет положена одна глубокая стальная тарелка, две поменьше для вторых блюд, а также одна тарелка для хлеба на каждый стол. Главный же пункт кухонной реформы — пароконвектоматы. Это профессиональные агрегаты, которыми обычно пользуются крупные предприятия общепита и рестораны. Ими ФСИН планирует заменить обычные жарочные шкафы. В новых же машинных можно будет не только запекать, но и готовить на пару, расстаивать тесто перед выпечкой и даже жарить во фритюре.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Комментирует технолог пищевых производств Тамара Пчелинцева: «Вред алюминиевой посуды — это миф. Она не выделяет в пищу вредных веществ в такой концентрации, чтобы можно было отравиться или заработать другую серьезную болезнь. Но она действительно служит меньше, чем стальная. Кроме того, этот металл не терпит кислой и щелочной среды — на посуде появляются темные пятна. В ней нельзя готовить и подавать щи или борщ, варить варенье, кипятить молоко и варить яйца. Макароны приготовить можно, только без томатного соуса. Можно также испечь в форме из алюминия кулич или покрасить отваром луковой шелухи яйцо».

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