Датское чудо: что такое смёрреброд и как его делать

Смёрреброд в последнее время стал одним из символов родины викингов, Андерсена и изобретателя конструктора Лего.

Наверное, если бы лет сто назад кто-то из жителей Копенгагена предположил, что смёрреброды будут подавать в лучших ресторанах, мечтателя просто подняли бы на смех.

Но это произошло, и теперь в датской столице существует несколько весьма солидных заведений, которые специализируются на этих многослойных бутербродах.

Фото Bernd J Rgens/Fotolia.com Одним из подобных ресторанов является Ida Davidsen, меню которого насчитывает 250 вариантов смёрреброда.

Только имейте в виду, что перекус здесь будет стоить недешево, ведь вы платите не только за возможность насладиться вкусом свежайших продуктов, но также за честь посидеть в зале, который периодически посещают члены королевской семьи Дании.

Ингредиенты (на 1 персону)

Ржаной хлеб 1 шт.

Сметана 1 ст. л.

Майонез 1 ст. л.

Маринованный (свежий) огурец 1 кружок

Слабосоленая рыба 30 г Лук, зелень по вкусу

Соль, перец по вкусу

Как готовится смёрреброд? Очень просто!

Берется тонкий кусочек ржаного хлеба, смазывается сливочным маслом, и затем на него слоями укладывается начинка.

В качестве наполнителя используют маринованную селедку, соленый лосось, креветки, паштет, запеченное мясо (например, ростбиф), сыр, овощи, зелень, яйца и всевозможные соусы.

В результате получается роскошный бутерброд — очень сытный (даже на вкус самого брутального викинга), весьма затейливый (достойный фантазии Андерсена) и многоэтажный (привет изобретателю конструктора Лего!). И помните, что есть этот шедевр кулинарного искусства следует исключительно с помощью столовых приборов.

Хлеб подсушить в тостере. Для соуса сметану перемешать с майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Небольшим количеством смазать ломтик хлеба.

Сверху уложить огурец и нарезанную кубиками слабосоленую рыбу. Полить оставшимся соусом, украсить луком и зеленью. Сразу подать на стол.