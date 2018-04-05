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Датское чудо: что такое смёрреброд и как его делать
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Датское чудо: что такое смёрреброд и как его делать 

PlayboyRussia.com 41 минуту назад
Фото: PlayboyRussia.com
Смёрреброд в последнее время стал одним из символов родины викингов, Андерсена и изобретателя конструктора Лего.
Наверное, если бы лет сто назад кто-то из жителей Копенгагена предположил, что смёрреброды будут подавать в лучших ресторанах, мечтателя просто подняли бы на смех.
Но это произошло, и теперь в датской столице существует несколько весьма солидных заведений, которые специализируются на этих многослойных бутербродах.
Фото Bernd J Rgens/Fotolia.com  Одним из подобных ресторанов является Ida Davidsen, меню которого насчитывает 250 вариантов смёрреброда.
Только имейте в виду, что перекус здесь будет стоить недешево, ведь вы платите не только за возможность насладиться вкусом свежайших продуктов, но также за честь посидеть в зале, который периодически посещают члены королевской семьи Дании.
Ингредиенты (на 1 персону)
Ржаной хлеб 1 шт.
Сметана 1 ст. л.
Майонез 1 ст. л.
Маринованный (свежий) огурец 1 кружок
Слабосоленая рыба 30 г  Лук, зелень по вкусу
Соль, перец по вкусу
Как готовится смёрреброд? Очень просто!
Берется тонкий кусочек ржаного хлеба, смазывается сливочным маслом, и затем на него слоями укладывается начинка.
В качестве наполнителя используют маринованную селедку, соленый лосось, креветки, паштет, запеченное мясо (например, ростбиф), сыр, овощи, зелень, яйца и всевозможные соусы.
В результате получается роскошный бутерброд — очень сытный (даже на вкус самого брутального викинга), весьма затейливый (достойный фантазии Андерсена) и многоэтажный (привет изобретателю конструктора Лего!). И помните, что есть этот шедевр кулинарного искусства следует исключительно с помощью столовых приборов.
Хлеб подсушить в тостере. Для соуса сметану перемешать с майонезом, посолить и поперчить по вкусу. Небольшим количеством смазать ломтик хлеба.
Сверху уложить огурец и нарезанную кубиками слабосоленую рыбу. Полить оставшимся соусом, украсить луком и зеленью. Сразу подать на стол.
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