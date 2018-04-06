Что с чем растёт? Совместимость растений на грядке 

Какие культуры могут расти вместе с другими, а каким соседство противопоказано? Эта таблица поможет вам сделать правильный выбор.
Какие овощи на грядках совместимы друг с другом?
Базилик обыкновенный
Совместимые растения: горох, кольраби. Несовместимые растения: огурец. Лучшие предшественники: нет.
Баклажан
Совместимые растения: зеленные однолетние, лук репчатый, фасоль, перец. Несовместимые растения: горох, фенхель. Лучшие предшественники: огурец, капуста, зеленные, бобовые культуры.
Бобы овощные
Совместимые растения: горох, капустные, картофель, кукуруза, морковь, пасленовые, петрушка, ревень, редис, огурец, свекла столовая, чабер садовый. Несовместимые растения: лук, фенхель, чеснок, тыква. Лучшие предшественники: кукуруза, корнеплодные, картофель, огурец, капуста.
Бобы овощные
Горох посевной
Совместимые растения: капуста белокочанная, кресс-салат, кукуруза сахарная, картофель, морковь, пряно-ароматические растения, салат, шпинат. Несовместимые растения: лук репчатый, томат, фасоль, чеснок, цуккини. Лучшие предшественники: тыквенные, корнеплодные, капуста, кукуруза, картофель.
Горчица сарептская
Совместимые растения: капуста белокочанная, брюссельская, кольраби, цветная, горох, редька. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: нет.
Дайкон
Совместимые растения: нет. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: картофель, томат, огурец, щавель, зеленные культуры, тыква, патиссон.
Дайкон
Дыня обыкновенная
Совместимые растения: кукуруза сахарная. Несовместимые растения: картофель. Лучшие предшественники: лук, бобовые, корнеплодные культуры.
Иссоп лекарственный
Совместимые растения: нет. Несовместимые растения: почти все растения. Лучшие предшественники: нет.
Кабачок
Совместимые растения: кукуруза, лук, свекла, томат. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: картофель, капуста, лук, корнеплодные, бобовые, зеленные культуры.
Капуста белокочанная
Совместимые растения: картофель, огурец, редис, салат, свекла столовая, сельдерей, чеснок, бобы, горох, фенхель, шпинат, эндивий. Несовместимые растения: морковь, фасоль. Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.
Капуста брокколи
Совместимые растения: картофель, лук репчатый, морковь, петрушка, салат кочанный, свекла столовая, сельдерей, шалфей. Несовместимые растения: томат, фасоль. Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.
Капуста брокколи
Капуста кольраби
Совместимые растения: лук репчатый, огурец, пряно-ароматические растения, редис, салат, свекла столовая, горох, скорцонера, фенхель, шпинат. Несовместимые растения: томат, фасоль. Лучшие предшественники: нет.
Капуста листовая
Совместимые растения: капуста белокочанная поздняя, картофель. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: огурец, лук, томат, картофель, корнеплодные, бобовые культуры.
Капуста савойская
Совместимые растения: нет. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.
Капуста савойская
Капуста цветная
Совместимые растения: картофель, огурец, салат, сельдерей. Несовместимые растения: томат. Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.
Картофель
Совместимые растения: бобы, баклажан, календула, кукуруза, капуста белокочанная, лук репчатый, редис, редька, чеснок, фасоль, хрен. Несовместимые растения: огурец, томат, щавель, тыква, фенхель. Лучшие предшественники: нет.
Козелец испанский
Совместимые растения: капуста, лук, морковь, салат. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: нет.
Кресс-салат
Совместимые растения: редис. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: нет.
Кресс-салат
Крукнек
Совместимые растения: нет. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: картофель, капуста, лук, корнеплодные, бобовые, зеленные.
Кукуруза
Совместимые растения: горох, кабачок, капуста белокочанная поздняя, картофель, огурец, тыква, фасоль, бобы, салат. Несовместимые растения: свекла столовая, фенхель. Лучшие предшественники: бобовые, ранние овощи, лук, огурец.
Лагенария обыкновенная
Совместимые растения: нет. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: бобовые, лук, капуста, корнеплодные культуры.
Лагенария обыкновенная
Лук порейп
Совместимые растения: лук репчатый, морковь, сельдерей. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: тыквенные и пасленовые культуры.
Лук репчатый
Совместимые растения: капуста брюссельская, морковь, салат, свекла столовая, огурец, томат, цикорий салатный, чабер. Несовместимые растения: горох, редис, фасоль, бобы, капуста, редька. Лучшие предшественники: бобовые, ранний картофель, огурец.
Лук репчатый хорошо соседствует с морковью
Майоран садовый
Совместимые растения: морковь. Несовместимые растения: огурец. Лучшие предшественники: все растения, кроме представителей семейства яснотковых.
Морковь столовая
Совместимые растения: горох, капуста брокколи, лук порей, лук репчатый, огурец, петрушка, редис, салат листовой, свекла столовая, шалфей, шпинат, скорцонера, редька. Несовместимые растения: укроп, фенхель, капуста, свекла мангольд. Лучшие предшественники: ранние картофель и капуста, бобовые, огурец, лук, томат.
Огурец посевной
Совместимые растения: горох, капуста белокочанная поздняя, кукуруза сахарная, лук репчатый, морковь, редька, салат, укроп, фасоль, чеснок, фенхель. Несовместимые растения: картофель, пряно-ароматические растения, редис, томат. Лучшие предшественники: горох, картофель, лук, капуста.
Огурец посевной
Пастернак посевной культурный
Совместимые растения: салат. Несовместимые растения: лук репчатый, чеснок. Лучшие предшественники: нет.
Патиссон
Совместимые растения: нет. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: картофель или другие овощные культуры, кроме тыквенных.
Перец стручковый
Совместимые растения: баклажан. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: однолетние бобовые, капуста, огурец.
Петрушка кудрявая
Совместимые растения: базилик, лук репчатый, огурец, спаржа, томат, фасоль. Несовместимые растения: салат кочанный. Лучшие предшественники: нет.
Петрушка кудрявая
Ревень
Совместимые растения: горох, капуста, редис, салат, сельдерей, фасоль, шпинат. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: нет.
Редис
Совместимые растения: капуста, морковь, репа, салат, томат, фасоль, бобы, фенхель, шпинат. Несовместимые растения: лук репчатый, огурец, свекла мангольд. Лучшие предшественники: ранний картофель, зеленные культуры.
Редис
Редька посевная
Совместимые растения: морковь, огурец, томат, дыня, пастернак, свекла столовая, тыква, шпинат, фенхель, бобы, капуста. Несовместимые растения: иссоп, лук репчатый, огурец, свекла мангольд. Лучшие предшественники: бобовые, огурец, томат, ранний картофель.
Репа огородная
Совместимые растения: редис. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: огурец, кабачок, томат, бобовые, картофель.
Салат посевной
Совместимые растения: капуста, морковь, пастернак, ревень, редис, редька, свекла столовая, томат, шпинат, бобы, кукуруза, скорцонера, фенхель. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: огурец, капуста.
Салат посевной
Салат кочанный
Совместимые растения: горох, капуста, лук, огурец, томат, фасоль, бобы, кукуруза, скорцонера, свекла, фенхель, морковь. Несовместимые растения: сельдерей, петрушка. Лучшие предшественники: нет.
Свекла обыкновенная столовая
Совместимые растения: капустные, лук репчатый, морковь, огурец, салат, кабачки, чеснок, бобы. Несовместимые растения: горчица сарептская, картофель, фасоль, кукуруза, лук. Лучшие предшественники: бобовые, огурец, картофель, томат, капуста, лук.
Сельдерей пахучий культурный
Совместимые растения: капуста белокочанная, цветная, кольраби, лук порей, томат, бобы, огурец, шпинат. Несовместимые растения: салат кочанный, картофель, кукуруза, эндивий. Лучшие предшественники: капустные, тыквенные, пасленовые культуры.
Сельдерей пахучий культурный
Спаржа лекарственная
Совместимые растения: базилик, петрушка, томат. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: нет.
Томат обыкновенный
Совместимые растения: базилик, капустные, лук, петрушка, редис, редька, салат, спаржа, фасоль, чеснок, бобы, кукуруза, морковь, шпинат. Несовместимые растения: горох, картофель, кольраби, лебеда садовая, огурец, репа, укроп, фенхель. Лучшие предшественники: однолетние бобовые, лук, ранняя капуста, огурец.
Тыква
Совместимые растения: нет. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: многолетние травы, картофель, капуста, лук, корнеплодные, бобовые.
Тыква
Фасоль обыкновенная
Совместимые растения: горох, капустные, картофель, кукуруза, морковь, пасленовые, петрушка, ревень, редис, огурец, свекла столовая, чабер садовый. Несовместимые растения: лук, фенхель, чеснок, тыква. Лучшие предшественники: тыквенные, капустные, корнеплодные, картофель.
Хрен обыкновенный
Совместимые растения: картофель. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: нет.
Цикорий салатный
Совместимые растения: лук репчатый, морковь, томат, фенхель. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: нет.
Цикорий салатный
Чабер садовый
Совместимые растения: кресс-салат, лук репчатый, петрушка, томат, фасоль, укроп, шпинат. Несовместимые растения: огурец. Лучшие предшественники: нет.
Чеснок посевной
Совместимые растения: морковь, огурец, петрушка, салат, томат, свекла. Несовместимые растения: горох, капуста, фасоль, бобы. Лучшие предшественники: нет.
Чеснок посевной
Чистец Зибольда
Совместимые растения: лук репчатый, салат. Несовместимые растения: картофель, корнеплоды. Лучшие предшественники: нет. Учитывая совместимость растений и лучших предшественников, вы сможете успешно планировать посевы и посадки и получать достойные урожаи!