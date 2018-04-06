Что с чем растёт? Совместимость растений на грядке

Какие культуры могут расти вместе с другими, а каким соседство противопоказано? Эта таблица поможет вам сделать правильный выбор.

Какие овощи на грядках совместимы друг с другом?

Базилик обыкновенный

Совместимые растения: горох, кольраби. Несовместимые растения: огурец. Лучшие предшественники: нет.

Баклажан

Совместимые растения: зеленные однолетние, лук репчатый, фасоль, перец. Несовместимые растения: горох, фенхель. Лучшие предшественники: огурец, капуста, зеленные, бобовые культуры.

Бобы овощные

Совместимые растения: горох, капустные, картофель, кукуруза, морковь, пасленовые, петрушка, ревень, редис, огурец, свекла столовая, чабер садовый. Несовместимые растения: лук, фенхель, чеснок, тыква. Лучшие предшественники: кукуруза, корнеплодные, картофель, огурец, капуста.

Бобы овощные

Горох посевной

Совместимые растения: капуста белокочанная, кресс-салат, кукуруза сахарная, картофель, морковь, пряно-ароматические растения, салат, шпинат. Несовместимые растения: лук репчатый, томат, фасоль, чеснок, цуккини. Лучшие предшественники: тыквенные, корнеплодные, капуста, кукуруза, картофель.

Горчица сарептская

Совместимые растения: капуста белокочанная, брюссельская, кольраби, цветная, горох, редька. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: нет.

Дайкон

Совместимые растения: нет. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: картофель, томат, огурец, щавель, зеленные культуры, тыква, патиссон.

Дайкон

Дыня обыкновенная

Совместимые растения: кукуруза сахарная. Несовместимые растения: картофель. Лучшие предшественники: лук, бобовые, корнеплодные культуры.

Иссоп лекарственный

Совместимые растения: нет. Несовместимые растения: почти все растения. Лучшие предшественники: нет.

Кабачок

Совместимые растения: кукуруза, лук, свекла, томат. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: картофель, капуста, лук, корнеплодные, бобовые, зеленные культуры.

Капуста белокочанная

Совместимые растения: картофель, огурец, редис, салат, свекла столовая, сельдерей, чеснок, бобы, горох, фенхель, шпинат, эндивий. Несовместимые растения: морковь, фасоль. Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.

Капуста брокколи

Совместимые растения: картофель, лук репчатый, морковь, петрушка, салат кочанный, свекла столовая, сельдерей, шалфей. Несовместимые растения: томат, фасоль. Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.

Капуста брокколи

Капуста кольраби

Совместимые растения: лук репчатый, огурец, пряно-ароматические растения, редис, салат, свекла столовая, горох, скорцонера, фенхель, шпинат. Несовместимые растения: томат, фасоль. Лучшие предшественники: нет.

Капуста листовая

Совместимые растения: капуста белокочанная поздняя, картофель. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: огурец, лук, томат, картофель, корнеплодные, бобовые культуры.

Капуста савойская

Совместимые растения: нет. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.

Капуста савойская

Капуста цветная

Совместимые растения: картофель, огурец, салат, сельдерей. Несовместимые растения: томат. Лучшие предшественники: однолетние бобовые, тыквенные, ранние томаты, картофель, лук, морковь.

Картофель

Совместимые растения: бобы, баклажан, календула, кукуруза, капуста белокочанная, лук репчатый, редис, редька, чеснок, фасоль, хрен. Несовместимые растения: огурец, томат, щавель, тыква, фенхель. Лучшие предшественники: нет.

Козелец испанский

Совместимые растения: капуста, лук, морковь, салат. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: нет.

Кресс-салат

Совместимые растения: редис. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: нет.

Кресс-салат

Крукнек

Совместимые растения: нет. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: картофель, капуста, лук, корнеплодные, бобовые, зеленные.

Кукуруза

Совместимые растения: горох, кабачок, капуста белокочанная поздняя, картофель, огурец, тыква, фасоль, бобы, салат. Несовместимые растения: свекла столовая, фенхель. Лучшие предшественники: бобовые, ранние овощи, лук, огурец.

Лагенария обыкновенная

Совместимые растения: нет. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: бобовые, лук, капуста, корнеплодные культуры.

Лагенария обыкновенная

Лук порейп

Совместимые растения: лук репчатый, морковь, сельдерей. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: тыквенные и пасленовые культуры.

Лук репчатый

Совместимые растения: капуста брюссельская, морковь, салат, свекла столовая, огурец, томат, цикорий салатный, чабер. Несовместимые растения: горох, редис, фасоль, бобы, капуста, редька. Лучшие предшественники: бобовые, ранний картофель, огурец.

Лук репчатый хорошо соседствует с морковью

Майоран садовый

Совместимые растения: морковь. Несовместимые растения: огурец. Лучшие предшественники: все растения, кроме представителей семейства яснотковых.

Морковь столовая

Совместимые растения: горох, капуста брокколи, лук порей, лук репчатый, огурец, петрушка, редис, салат листовой, свекла столовая, шалфей, шпинат, скорцонера, редька. Несовместимые растения: укроп, фенхель, капуста, свекла мангольд. Лучшие предшественники: ранние картофель и капуста, бобовые, огурец, лук, томат.

Огурец посевной

Совместимые растения: горох, капуста белокочанная поздняя, кукуруза сахарная, лук репчатый, морковь, редька, салат, укроп, фасоль, чеснок, фенхель. Несовместимые растения: картофель, пряно-ароматические растения, редис, томат. Лучшие предшественники: горох, картофель, лук, капуста.

Огурец посевной

Пастернак посевной культурный

Совместимые растения: салат. Несовместимые растения: лук репчатый, чеснок. Лучшие предшественники: нет.

Патиссон

Совместимые растения: нет. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: картофель или другие овощные культуры, кроме тыквенных.

Перец стручковый

Совместимые растения: баклажан. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: однолетние бобовые, капуста, огурец.

Петрушка кудрявая

Совместимые растения: базилик, лук репчатый, огурец, спаржа, томат, фасоль. Несовместимые растения: салат кочанный. Лучшие предшественники: нет.

Петрушка кудрявая

Ревень

Совместимые растения: горох, капуста, редис, салат, сельдерей, фасоль, шпинат. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: нет.

Редис

Совместимые растения: капуста, морковь, репа, салат, томат, фасоль, бобы, фенхель, шпинат. Несовместимые растения: лук репчатый, огурец, свекла мангольд. Лучшие предшественники: ранний картофель, зеленные культуры.

Редис

Редька посевная

Совместимые растения: морковь, огурец, томат, дыня, пастернак, свекла столовая, тыква, шпинат, фенхель, бобы, капуста. Несовместимые растения: иссоп, лук репчатый, огурец, свекла мангольд. Лучшие предшественники: бобовые, огурец, томат, ранний картофель.

Репа огородная

Совместимые растения: редис. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: огурец, кабачок, томат, бобовые, картофель.

Салат посевной

Совместимые растения: капуста, морковь, пастернак, ревень, редис, редька, свекла столовая, томат, шпинат, бобы, кукуруза, скорцонера, фенхель. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: огурец, капуста.

Салат посевной

Салат кочанный

Совместимые растения: горох, капуста, лук, огурец, томат, фасоль, бобы, кукуруза, скорцонера, свекла, фенхель, морковь. Несовместимые растения: сельдерей, петрушка. Лучшие предшественники: нет.

Свекла обыкновенная столовая

Совместимые растения: капустные, лук репчатый, морковь, огурец, салат, кабачки, чеснок, бобы. Несовместимые растения: горчица сарептская, картофель, фасоль, кукуруза, лук. Лучшие предшественники: бобовые, огурец, картофель, томат, капуста, лук.

Сельдерей пахучий культурный

Совместимые растения: капуста белокочанная, цветная, кольраби, лук порей, томат, бобы, огурец, шпинат. Несовместимые растения: салат кочанный, картофель, кукуруза, эндивий. Лучшие предшественники: капустные, тыквенные, пасленовые культуры.

Сельдерей пахучий культурный

Спаржа лекарственная

Совместимые растения: базилик, петрушка, томат. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: нет.

Томат обыкновенный

Совместимые растения: базилик, капустные, лук, петрушка, редис, редька, салат, спаржа, фасоль, чеснок, бобы, кукуруза, морковь, шпинат. Несовместимые растения: горох, картофель, кольраби, лебеда садовая, огурец, репа, укроп, фенхель. Лучшие предшественники: однолетние бобовые, лук, ранняя капуста, огурец.

Тыква

Совместимые растения: нет. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: многолетние травы, картофель, капуста, лук, корнеплодные, бобовые.

Тыква

Фасоль обыкновенная

Совместимые растения: горох, капустные, картофель, кукуруза, морковь, пасленовые, петрушка, ревень, редис, огурец, свекла столовая, чабер садовый. Несовместимые растения: лук, фенхель, чеснок, тыква. Лучшие предшественники: тыквенные, капустные, корнеплодные, картофель.

Хрен обыкновенный

Совместимые растения: картофель. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: нет.

Цикорий салатный

Совместимые растения: лук репчатый, морковь, томат, фенхель. Несовместимые растения: нет. Лучшие предшественники: нет.

Цикорий салатный

Чабер садовый

Совместимые растения: кресс-салат, лук репчатый, петрушка, томат, фасоль, укроп, шпинат. Несовместимые растения: огурец. Лучшие предшественники: нет.

Чеснок посевной

Совместимые растения: морковь, огурец, петрушка, салат, томат, свекла. Несовместимые растения: горох, капуста, фасоль, бобы. Лучшие предшественники: нет.

Чеснок посевной

Чистец Зибольда

Совместимые растения: лук репчатый, салат. Несовместимые растения: картофель, корнеплоды. Лучшие предшественники: нет. Учитывая совместимость растений и лучших предшественников, вы сможете успешно планировать посевы и посадки и получать достойные урожаи!