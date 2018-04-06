Пасхальный стол: вкусные традиции

СодержаниеНакрываем праздничный стол: как советует традицияКакие блюда принято подавать на ПасхуВкусные рецепты для пасхального столаРулет из лаваша с красной рыбойКуриный рулет с яйцамиМясные кольца с глазуньейПасхальная запеканка из творога

Пасха — это торжественный праздник и прекрасный повод для единения семьи, пробуждения теплых и радостных чувств. Красиво оформленное застолье, аппетитные блюда, соблюдение традиций — все это делает празднование Пасхи особенно запоминающимся.

Накрываем праздничный стол: как советует традиция На заметку!

Для всех христиан Пасха является самым древним и важным религиозным праздником. Он установлен в честь Воскресения Христа, отмечается 40 дней.

Упоминание о нем много раз встречается в Евангелии. Главным является рассказ о тайной вечере и распятии Христа, которое за ней последовало.

В 325 г. было принято решение, чтобы все христианские конфессии отмечали Пасху в один день. Для этого был назначено первое воскресенье после первого полнолуния, не ранее дня весеннего равноденствия. Но через какое-то время восточные и западные христианские конфессии стали отмечать Пасху в разные дни, каждый по своим вычислениям.

Для пасхального застолья постелите на стол лучшую скатерть, поставьте самую красивую посуду. Хорошо, если скатерть, посуда, салфетки будут иметь включения красного цвета, ведь он является символом Пасхи. Также в убранстве могут присутствовать радостные весенние оттенки: светло-зеленый, желтый, голубой. Украсьте стол свечами и живыми цветами в вазочках или горшочках.

В самом центре праздничного стола поставьте куличи и крашеные яйца. Последние можно положить в корзинку или выложить на блюдо с пророщенным овсом или пшеницей. Вместо проростков можно использовать свежую траву, и положить яйца на нее.

Также на столе должна стоять творожная пасха, сдобренная маслом, изюмом, цукатами.

Было принято ставить на пасхальный стол фигурку зайца, означающего плодородие. Ее делали из разных материалов, а в наше время заяц может быть шоколадным.

Обычай

У православных христиан принято в течение сорока дней, начиная с пасхальной ночи, при встрече произносить приветствие: «Христос воскресе!» и отвечать: «Воистину воскресе!». При этом следует три раза поцеловать друг друга.

Какие блюда принято подавать на Пасху

Великий пост диктовал существенные ограничения в еде. Поэтому пасхальная трапеза — это радостное событие для тех, кто стойко перенес эти запреты. Однако выходить из поста нужно правильно, поэтому чрезмерно объедаться за пасхальным столом не рекомендуется.

Обычай

Освящение яств, приготовленных к праздничному столу — яиц, куличей, творожной пасхи — происходит в церкви во время Великой Субботы, предшествующей Пасхальному воскресенью, сразу же после пасхального богослужения.

По традиции сначала на стол подают овсяный кисель и легкую овощную закуску, чтобы подготовиться к приему мясной пищи, которая в пост была запрещена.

После закуски можно выпить красного вина и приниматься за холодные мясные и рыбные блюда.

Как уже было сказано, куличи занимают центральное место на праздничном столе. Наверху самого большого кулича должна стоять тонкая церковная свеча.

На заметку!

Отличительная особенность кулича — большое количество сдобы и специй: сливочного масла, яиц, изюма, ванили, кардамона, мускатного ореха. Сверху кулич украшают глазурью или посыпают сахарной пудрой.

Кулич можно есть сразу после разговения, то есть, прямо в храме, после окончания пасхального богослужения. Но чаще его освящают и несут домой, где глава семьи делит его за пасхальным застольем между всеми домочадцами.

Помимо легких овощных салатов, мясных и рыбных закусок, на стол подают студень (холодец), заливную рыбу, а также запеченные мясные и рыбные блюда.

Традиционным горячим блюдом на Пасху являлся молочный поросенок. Сейчас его можно заменить молодой свининой.

Закуски и горячие блюда сопровождаются большим количеством разной зелени, которую подают на блюде отдельно. Это кочанный салат, кресс-салат, укроп, петрушка, кинза, базилик.

Еще одно традиционное блюдо пасхального застолья — калья. Это суп, представляющий собой нечто среднее между ухой и рассольником. Его варят из жирных сортов рыбы: лосося, форели, палтуса. Калья обязательно должна быть сдобрена солеными огурцами, огуречным рассолом и пряностями. Ее делают густой, гораздо гуще, чем уха.

К пасхальному столу подают красное вино, а также мелкие печенья и булочки в виде зайчиков, барашков, петушков, голубков.

Вкусные рецепты для пасхального стола

Это аппетитное блюдо готовится легко и быстро.

Рулет из лаваша с красной рыбой Сливочный сыр (Хохланд, Альметте, Олтермани и т. п.): 200 г, Укроп: 1 пучок, Лук зеленый: 1 пучок, Яблочный или винный уксус: 1 ст. ложка, Красная рыба в нарезке (лосось, форель, семга и т. п.): 200 г, Лаваш армянский: 1 шт.

Сначала сделайте пасту для смазывания рулета. Мелко нашинкуйте укроп и зеленый лук. Положите в миску. Туда же добавьте сливочный сыр и яблочный уксус. Разотрите массу до однородности.

Смажьте лаваш приготовленной пастой, а на нее равномерно уложите тонкие пластинки красной рыбы.

Сверните лаваш плотным рулетом и положите в холодильник на полчаса. Перед подачей на стол нарежьте рулет порционными кусками шириной 3 см.

Куриный рулет с яйцами

Его готовят в форме круга с запеченными внутри куриными яйцами.

Куриное филе: 600 г, Яйца: 6 шт., Лук репчатый: 1 шт., Морковь: 1 шт., Чеснок: 2 дольки, Укроп: несколько веточек, Растительное масло: 1-2 ст. ложки, Белый хлеб: 2 ломтика, Соль и перец: по вкусу. Это интересно!

Дарить на пасху крашеные яйца — древний обычай. Пасхальным яичкам приписывали волшебные свойства. Яйцом гладили корову при первом выпасе, чтобы приносила много молока, с ним искали заблудившийся скот, обходили горящее строение, чтобы пожар прекратился, его закапывали в поле, чтобы урожай был богатым.

Можно дарить не только крашеные или расписанные яйца, но и сувениры в виде яиц из дерева, фарфора, шоколада и т. д. В западных странах расписные яйца не преподносят, принято дарить именно шоколадные.

Подготовьте продукты для фарша. Куриное филе сполосните и нарежьте кусочками. Лук и морковь очистите и тоже нарежьте. Срежьте корочку с белого хлеба и также нарежьте. Измельчите чеснок и укроп.

Все это пропустите через мясорубку. Добавьте в фарш сырое яйцо, посолите, поперчите и хорошо вымешайте.

Оставшиеся 5 яиц сварите вкрутую, остудите, очистите.

Круглую форму для пудинга смажьте сливочным маслом. Выложите туда фарш, разровняйте. По кругу уложите яйца и слегка утопите их в фарше. Сверху смажьте рулет растительным маслом.

Поставьте в духовку и пеките 35-40 минут на умеренном огне. Когда рулет начнет отставать от краев формы, значит, он готов.

Остудите его и затем аккуратно выньте из формы.

При нарезании рулета на срезе каждой порции будет яйцо, окруженное фаршем.

Мясные кольца с глазуньей

Для пасхального стола популярны рецепты блюд в виде кольца, веночка и пр.

Фарш (говядина, свинина): 0,4 кг, Лук: 1 шт., Сладкий перец: 1 шт., Зелень (укроп, петрушка): несколько веточек, Сыр: 50 г, Панировка: 2 ст. ложки, Яйца: 4 шт., Соль, перец: по вкусу.

Сладкий перец освободите от семян. Лук, сладкий перец и зелень мелко нашинкуйте. Сыр натрите.

Соедините мясной фарш, нарезанные овощи, тертый сыр, панировку, соль и перец. Тщательно вымешайте до однородности.

Обильно смажьте противень маслом. Прямо на нем разделайте фарш в виде 4-х колец (кольца должны находиться на расстоянии друг от друга). Влажной рукой загладьте неровности, чтобы мясные кольца выглядели красиво и аккуратно.

Пеките в духовке на умеренном огне около 30-35 минут.

Выньте противень из духовки и в середину каждого кольца выпустите по одному яйцу, стараясь не повредить желток.

Поставьте запекать еще на 4 минуты, пока яйца сверху не схватятся.

На каждую тарелку положите лист зеленого салата, а сверху — мясное кольцо.

Сочетание ярко-зеленого салата, белка и желтка выглядит по-весеннему нарядно.

Пасхальная запеканка из творога Творог: 1 кг, Сахарный песок: 100 г, Ванильный сахар: 10 г, Сливочное масло: 100 г, Манка: 2 ст. ложки, Изюм без косточек: 0,5 стакана, Орехи грецкие: 0,5 стакана, Яйца: 5 шт.

Для глазури:

Сливочное масло: 1 ст. ложка, Молоко: 1 ст. ложка, Сахарный песок: 0,5 стакана, Соль: на кончике ножа. На заметку!

Пасха — кушанье из творога в форме усеченной пирамиды, символизирующей гроб Господень. Раньше для ее изготовления применялись разборные деревянные формы. Сейчас для этой цели используют пластмассовые пасочницы.

Пасху можно делать сырой или вареной. Сырой творог долго храниться не может, поэтому пасху из него делают маленького размера.

Пасху щедро сдабривают сливками или сливочным маслом, яйцами, изюмом, цукатами, миндалем, пряностями. Как и другие пасхальные яства, ее освящают в храме, затем подают к праздничному застолью.

Залейте изюм кипятком на полчаса для размягчения, затем отцедите.

Соедините творог с сахарным песком и ванильным сахаром. Добавьте туда размягченное сливочное масло и манку.

Взбейте яйца вилкой и добавьте их к творожной массе. Все тщательно перемешайте до однородности (лучше всего блендером или миксером). Добавьте к массе изюм и нарезанные орехи и перемешайте ложкой.

Форму обильно смажьте маслом и посыпьте тонким слоем муки (лишнее стряхните). Выложите туда творожную массу и разровняйте.

Пеките в духовке при умеренном нагреве около 50 минут. Когда края запеканки станут отставать от краев формы, она готова. Дайте ей остыть, затем выньте из формы.

Теперь сделайте глазурь. Для этого смешайте полностью размягченное сливочное масло с молоком, сахаром и щепоткой соли. Прогрейте на водяной бане на крохотном огне 3-5 минут. Затем взбейте до загустения и аккуратно намажьте запеканку глазурью. Оставьте до ее застывания.

Сверху можно украсить глазурь декоративной кондитерской крошкой.

Комментарий экспертаИнна Криксунова, автор более трех десятков книг о красоте и здоровом образе жизни

Настроение пасхального застолья зависит не столько от количества приготовленных блюд, сколько от оформления праздничного стола. Нарядный декор вызывает приподнятое расположение духа, пробуждает чувства радости, единения.

Будет очень хорошо, если оформить застолье в русском духе, с использованием национальных традиций. Например, можно применить посуду, украшенную хохломской росписью, это могут быть миски, подносы, салатники и т. д.

В качестве дорожек можно положить на скатерть вышитые полотенца с подзорами.

Хорошо выглядят корзинки, декорированные свежей травой и лентами с бантами.

Не обязательно расписывать пасхальные яйца вручную (на это не всегда есть время). Можно украсить их с помощью веселых пасхальных наклеек.

В продаже есть многочисленные тематические подставки для яиц, например, выполненные в виде церкви, курочки, зайца и т. д.

Куличи тоже можно оформить с фантазией. Для них продаются подставки и бумажные ободки. Кстати, такие ажурные ободки можно вырезать вместе с детьми, это будет семейной подготовкой к празднику.

Включите воображение и украсьте стол тематическими свечами, веночками, салфетками и т. д. Такое оформление, выполненное со вкусом и выдумкой, поднимет настроение домочадцам и сделает светлый праздник Пасхи днем радости и единения семьи!

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