Рецепты для сладкоежек: 4 шоколадных десерта от Бобби

Шоколад — не самый диетический, но полезный продукт: какао-бобы повышают настроение, тонизируют организм и продлевают молодость. Поэтому время от времени лакомиться шоколадом стоит хотя бы по этим причинам. Шеф-повар телеканала Food Network Бобби Флей знает, что зарядиться бодростью и хорошим настроением особенно важно с утра.

Поэтому один из выпусков своего шоу «Завтрак у Бобби» (12+) ведущий посвятил шоколадным блюдам, рецепты которых мы публикуем ниже. Больше идей для завтраков вы найдете в самом шоу, которое выходит по субботам и воскресеньям в 10.10 (МСК) на телеканале Food Network (телеканал доступен в сетях кабельных и спутниковых операторов). Шоколадно-ореховые конвертики На 4 порции. Ингредиенты: 1 лист замороженного слоеного теста — разморозить по инструкции на упаковке, мука для рабочей поверхности, 1 чашка мелкой стружки из темного шоколада или шоколадных чипсов, ½ чашки шоколадно-ореховой пасты, 1 яйцо — взбить с 1 ч. л. воды. Приготовление. Застелите противень бумагой для выпечки. Разогрейте пустую духовку до 190 0С. На рабочую поверхность высыпьте немного муки и раскатайте тесто, чтобы получился лист площадью 30 см. Острым ножом с широким лезвием или ножом для пиццы разрежьте тесто на 4 одинаковых квадрата. Смажьте края каждого квадрата взбитым яйцом с помощью кулинарной кисти. В глубокой тарелке перемешайте шоколадную стружку (или шоколадные чипсы) и шоколадно-ореховую пасту. Разделите начинку на 4 равные порции и заполните ей центр каждого квадратика. Сверните тесто так, чтобы получились конвертики. Слегка надавите на края теста для его закрепления. Сверху смажьте конвертики яйцом. Переложите их на застеленный бумагой противень и запекайте в духовке около 15 минут, пока тесто не станет золотистым, а шоколад не растает. Поставьте противень на плиту на 10 минут для остывания конвертиков. Подавайте теплыми.

Французские тосты с шоколадным ганашем и взбитыми сливками На 4 порции. Ингредиенты. Шоколадно-кленовый ганаш: 170 г темного шоколада — порубить, сливки жирностью 30%, 2 ст. л. кленового сиропа. Сливочный крем с корицей: 1 чашка очень холодных сливок жирностью 30%, 2 ч. л. сахара, ¼ ч. л. корицы. Французские тосты с горячим шоколадом: 4 больших яйца, 2 больших яичных желтка, ¼ чашки сахара, ¼ чашки какао-порошка, ½ ч. л. молотой корицы, 1,5 чашки молока, ½ чашки сливок жирностью 30%, 2 ч. л. экстракта ванили, 1/8 ч. л. экстракта миндаля, ½ чашки охлажденного ганаша для декорирования, 8 ломтиков вчерашнего бриоша или другого пористого хлеба толщиной 1 см, 4 ст. л. сливочного масла, 4 ст. л. растительного масла. Приготовление. Для ганаша: положите порубленный шоколад в глубокую тарелку. В кастрюлю налейте сливки и доведите их до кипения на медленном огне. Снимите кастрюлю с плиты, вылейте горячие сливки на шоколад и дайте ему раствориться в них в течение минуты. Добавьте туда же кленовый сироп и взбейте все вместе до однородной массы. Отложите половину ганаша в небольшое блюдо и поставьте его в холодильник примерно на 10 минут — шоколад должен остыть, но не затвердеть. Вторую половину ганаша оставьте в теплом месте. Для сливочного крема с корицей: в холодной тарелке смешайте сливки, сахар и корицу. Взбейте смесь с помощью миксера до состояния густых, но мягких взбитых сливок. Накройте тарелку крышкой и поставьте в холодильник, пока вы делаете тосты. Для французских тостов: застелите противень бумагой для выпечки, разогрейте пустую духовку до 150 0С. В большой глубокой тарелке взбейте вместе яйца, яичные желтки, сахар, какао-порошок и корицу. Затем добавьте к ним молоко, сливки, ванильный и миндальный экстракты и снова взбейте. Вылейте получившуюся смесь в форму для выпечки. Достаньте из холодильника ганаш и размажьте его по четырем ломтикам бриоша. Укройте их оставшимися четырьмя ломтиками так, чтобы получились сэндвичи. Опустите два сэндвича в форму для выпечки со сливочно-яичной смесью и дайте им хорошо пропитаться сначала с одной, потом с другой стороны. Разогрейте на среднем огне сковороду с 2 ст. л. сливочного масла и 2 ст. л. растительного масла, пока оно не начнет шипеть. Поместите на сковороду два пропитанных сливочно-яичной смесью сэндвича и поджарьте их до хрустящей корочки золотисто-коричневого цвета — примерно по 3-4 минуты с каждой стороны. Переместите сэндвичи на застеленный бумагой противень и уберите их в разогретую духовку. Повторите то же самое с двумя другими сэндвичами. Если оставшийся ганаш остыл, подогрейте его в микроволновой печи около 10 секунд. Перед подачей на стол разрежьте каждый тост на четыре части, полейте сверху ганашем и украсьте взбитым сливочным кремом с корицей.

Шоколадные сконы с апельсиновым мармеладом На 4-6 порций. Ингредиенты: 2/3 + ¼ чашки очень холодных сливок жирностью 30%, 1 ч. л. экстракта ванили, 1 большое яйцо, 1,75 чашки муки + для посыпки рабочей поверхности, ½ чашки сахара, ¼ чашки какао-порошка, 2,5 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. молотого эспрессо, ¼ ч. л. соли, 1/3 чашки холодного сливочного масла — порубить на мелкие кусочки, 170 г темного шоколада — крупно порезать, 1 ч. л. растительного масла, ½ чашки апельсинового мармелада — для сервировки. Приготовление: застелите противень бумагой для выпечки, разогрейте пустую духовку до 190 0С. В маленькой глубокой тарелке взбейте сливки, экстракт ванили и яйцо до состояния однородной массы. В другом, большом блюде, соедините муку, сахар, какао-порошок, разрыхлитель, молотый эспрессо и соль. Добавьте сюда же порубленное на мелкие кусочки сливочное масло и тщательно вмешайте его в сухие ингредиенты до состояния грубой муки. Затем вылейте в блюдо смесь из сливок, яйца и ванили, добавьте большую часть (120 г) порезанного шоколада и аккуратно замесите тесто. Присыпьте рабочую поверхность мукой, перенесите на нее тесто и вымесите его несколько раз до гладкого состояния. Сформируйте из теста квадрат со сторонами по 20 см и толщиной около 4 см, затем разрежьте его на 9 одинаковых частей. Выложите сконы на застеленный бумагой противень, оставляя расстояние между ними. Покройте их оставшимися сливками (¼ чашки) и поместите в духовку — запекайте около 16-20 минут до образования корочки сверху. Поставьте противень на плиту и дайте сконам остыть в течение 20 минут. В это время растопите оставшиеся 50 г шоколада в микроволновке, добавьте к нему растительное масло, перемешайте и оставьте массу на 5 минут при комнатной температуре. Распределите шоколад по сконам с помощью вилки. Подавайте горячими или в остывшем виде, украсив апельсиновым мармеладом.

Шоколадно-ореховый смузи На 2 порции. Ингредиенты: 60 г темного шоколада — порубить, 60 мл сливок жирностью 30%, 2 больших банана — предварительно очистить, нарезать и заморозить, 300 мл греческого йогурта, 1 чашка обезжиренного молока, 2 ст. л. с горкой арахисовой пасты. Приготовление. Поместите порубленный шоколад и сливки в небольшое блюдо и установите его над кастрюлей с кипящей водой. Когда шоколад полностью растает, снимите его с плиты и остудите в течение 5 минут. Разделите получившийся шоколадный соус на 2 части. Вылейте первую часть в блендер, добавив туда же бананы, йогурт, молоко и арахисовую пасту. Взбивайте смузи около 2 минут до состояния однородной массы и пенки наверху. Приготовьте для подачи бокалы — полейте их стенки и дно оставшимся шоколадом. Налейте смузи в бокалы и сразу подавайте.