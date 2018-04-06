Картофель в беконе с тертым сыром и луком

Фаршированный картофель в беконе — очень простое, но довольно вкусное блюдо, которое можно приготовить и на мангале. Нужно нафаршировать сырой неочищенный картофель, завернуть в фольгу и готовить на углях около 15 минут. Хорошо подходит для пикника, но и на праздничном столе выглядит достойно.

Картофель в беконе/Фото: А. Карпенко/BurdaMedia

Понадобится:

1 красная луковица,

150 г твердого сыра,

2 соленых огурца,

6 крупных картофелин,

1 сладкий желтый перец,

соль по вкусу,

6 ломтиков бекона,

зелень укропа,

листья салата и помидоры черри для украшения.

Приготовление:

1. Картофель вымыть и отварить в кожуре до готовности. Дать полностью остыть. Затем очистить, разрезать каждую картофелину вдоль на две части и аккуратно вынуть середину, оставляя края толщиной примерно 0,5–0,7 см.

Шаг 1. Вырезаем середину в картофеле.

2. Перец вымыть, удалить сердцевину с семенами. Укроп вымыть и обсушить. Лук очистить. Огурцы очистить от кожицы.

Шаг 2. Очищаем огурцы от кожицы.

3. Перец, лук, огурцы, укроп очень мелко нарезать. Сыр натереть на мелкой терке.

Шаг 3. Мелко нарезаем желтый перец.

4. Соединить в миске все ингредиенты, добавить немного вареного картофеля, посолить и хорошо перемешать.

Шаг 4. Соединяем все ингредиенты.

5. Нафаршировать каждую половинку картофеля получившейся начинкой. Половинки картофеля сложить вместе и обернуть полосками бекона.

Шаг 5. Кладем в половинки картофеля начинку и обертываем беконом.

Поместить на решетку, лежащую на противне, и запекать в разогретой до +200°С духовке в течение 10–15 минут. Украсить листьями салата и помидорами черри.